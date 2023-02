Ni contra diez: el Sporting naufraga en Butarque

El Real Sporting cosechó su primera derrota con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo (1-0) con un gol de Juan Muñoz en el inicio del choque. El Sporting no supo aprovechar la superioridad numérica de la que gozó durante gran parte del encuentro. Los rojiblancos caen al 14º puesto en la tabla.

El partido comenzó mal para el Sporting, que no salió con la intensidad necesaria al partido. El Leganés castigó la relajación defensiva rojiblanca tras un córner. Dani Raba golpeó libre de marca en la frontal y su disparo lo desvió Juan Muñoz, también liberado, para poner el 1-0.

No supo reaccionr el Sporting, que no encontraba respuesta al gol del Lega. Con un juego lento, previsible, los de Ramírez no lograban llegar con peligro al área que defendía Asier Riesgo. La expulsión de Gaku Shibasaki, que fue revisada por el VAR tras una entrada con los tacos por delante a Nacho Martín, cambió el escenario. Los pepineros dieron dos pasos hacia atrás y el Sporting, en un contexto más favorable de partido para la propuesta de MAR, comenzó a poner centros peligrosos sobre el área rival, aunque sin encontrar remate. Se llegó al descanso con ventaja local en el marcador pero con la sensación de que había partido de cara a la segunda parte.

Salió bien el Sporting tras la reanudación, espoleado por su ventaja numérica y por la sensación que transmitía un Leganés que no era capaz a salir de su área. Tras diez minutos buenos de salida en el segundo acto, el Sporting se fue diluyendo y los de Idiákez asentándose con diez futbolistas sobre el terreno de juego. A pesar de las entradas de Cote, Djuka, Jeraldino o Jordan Carrillo, no fue hasta el último cuarto de hora cuando llegaron las únicas ocasiones del Sporting en el partido. Un remate de Jeraldino tras un gran centro de José Marsà que se perdió por centímetros y un remate de cabeza de Carrillo que repelió de forma acrobática riesgo.

Se esfumó por completo el Sporting tras la expulsión de Guille Rosas, por una falta sobre José Arnáiz cuando, consideró el colegiado, era el último hombre. Con ambos equipos con diez hombres el Leganés se estiró y Arnáiz tuvo dos ocasiones claras para matar el choque. Finalmente, los pepineros se llevaron el partido con el gol inicial de Juan Muñoz. El Sporting da un paso atrás en sensaciones y en la tabla, en la primera derrota liguera de MAR en el banquillo del Sporting.