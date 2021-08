Viti, que marcó el primer gol de la temporada del Real Oviedo frente al Lugo en el empate (2-2) en el Carlos Tartiere, compareció ante los medios de comunicación.

Gol en el estreno liguero

"No es mi primer gol oficial porque en Coria marqué mi primer gol en Copa del Rey. Sí es cierto que no es tan importante como el gol de ayer. Una pena el empate porque es lo que nos importa a todos. Hubiera preferido no marcar y que el equipo ganara"

Confianza después de marcar

"Meter un gol te crea esa confianza que en otros momentos a cauisa de lesiones o de no participar te cuesta más tener"

Mejor partido con el primer equipo

"Puede ser. Años anteriores tuve algún buen partido pero ese gol quizá a la gente le crea esa impresión de que ha sido un gran partido. La pena es el resultado final que pienso fue algo injusto"

Qué les ha faltado para ganar

"Nos faltó administrar un poco mejor el resultado. Al ser un equipo joven nos ha faltado experiencia"

Charla de Ziganda

"El míster estaba contento por el trabajo del equipo, la garra y la lucha. Pero también jodido porque se nos han escapado dos puntos"

Vuelta de Sangalli y lucha por un puesto

"Mi intención es competir por el puesto y jugar todos los partidos posibles"

¿Contempla una salida?

"Mi intención es quedarme aquí y luchar por un puesto. No contemplo la posibilidad de marcharme"