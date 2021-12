"La confianza que me demuestra el club es total"

DOMINGO EN LAS PALMAS, ¿SE JUEGA MÁS GALLEGO O EL EQUIPO?

"No tenemos que hacer distinciones, estamos todos trabajando por el bien del equipo. Personal, cuerpo técnico y jugadores. Es un partido importante. Para nosotros un poco más por la situación de resultados. Si me la juego o no, no me toca responder. Voy a lo que depende de mí, que el equipo vuelva a ser competitivo y esté pendiente de los detalles del partido".

¿AFECTA MENTALMENTE LA RACHA?

"Es decir a los chicos que lo que ha pasado antes no tiene que tener repercusión en el próximo partido. Lo que se ha hecho, ya se ha hecho. Tenemos que crecer, ser positivos y optimistas. No vamos con la mochila de lo anterior. Nos tiene que ayudar a crecer, no a llevar un peso. Lo que sí que podemos hacer es lo del próximo partido".

COPA DEL REY ANTE EL ALCORCÓN

"Es positivo que juguemos en casa por el tema de los desplazamientos y la dinámica de semana. Ya hablaremos del rival cuando toque".

¿PODRÍA ENTENDER DESTITUCIÓN"

"Solo entiendo que vamos a ganar y a romper la dinámica. Lo demás, no pasa por mi cabeza. Solamente ganar".

MARC VALIENTE

"Marc vamos a esperar a mañana. Sigue teniendo molestias que le hacen ser seria duda. Borja y Berrocal son dos jugadores más de la plantilla. Cuando se les necesita, van a estar disponibles. La seguridad y la confianza de que sean ellos dos".

¿HASTA QUÉ PUNTO CONFIANZA DEL CLUB?

"La confianza que me demuestran es total. No he notado ningún cambio respecto al primer día. Hay preocupación, como tenemos todos, por la dinámica del equipo. Estoy orgulloso de dónde estoy y de que me demuestren esa confianza".

SI CREE QUE MENSAJE DE PUNTO DE INFLEXIÓN SE ENTENDIÓ

"Sea futbolístico y anímico… claro que tiene que ser. Ganar siempre reconforta y te hace ver las cosas de otra manera. Vemos la dificultad que han tenido otros equipos que incluso no han pasado la eliminatoria. Le damos importancia, mantener la portería a cero, romper dinámica de no ganar. Las victorias ayudan ante cualquier rival y en cualquier competición. A eso me refería".

DESDE 2004 SIN GANAR EN GRAN CANARIA, CAMPO QUE SE DA MAL. OPINIÓN DEL RIVAL

"La historia es lo que se dice. Romperemos esa dinámica. Creo que es un momento óptimo para todo. En cuanto al rival, es un equipo que está siendo fiable en casa. Tiene un talento ofensivo brutal. Hablamos de Jesé, que ha jugado en el Madrid y PSG; Jonathan Viera, que llegó a costar millones de euros. Su grado de asociación es brutal. Es un equipo que genera mucho fútbol. Tenemos que estar atentos en defensa, pero también creo que le podemos hacer daño. Si no tenemos ese mínimo detalle, es un rival que te puede destrozar. Es el equipo con más talento ofensivo".

JUGADORES DEL FILIAL. ¿VE A ALGUNO PARA APORTAR EN CONVOCATORIA COMO REVULSIVO?

"Cada vez están más jugadores con nosotros. Considero que está para ayudarnos. Si creo que tiene que ser del B, será. No hago distinciones. No es un tema de fichas ni de dónde vienen. Somos un equipo. Es una situación complicada. Aquí no estamos para ver qué pasa. Cuando hacemos un cambio es para ver qué hacer. Hago las cosas convencido de que es lo mejor. Esta semana será igual".

DJUKA

"Cada vez va mejor, cada vez más cómodo. Me cuesta pensar que pueda aguantar 90 minutos. Ojalá lo aguantara. Sí que sabemos que podemos contar con él y luego veremos los minutos de los que pueda disponer".

¿ECHA DE MENOS MENSAJE MÁS CONTUNDENTE DE RESPALDO EN EL CLUB?

"Entiendo todas las preguntas respecto a mi figura, pero me dedico a trabajar, a lo que depende de mí. En lo que tengo cercano, noto un apoyo total. Con que respeten mi trabajo, tengo suficiente. Estoy pendiente de mi trabajo, disfruto con él, buscando soluciones y alternativas. Estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta a esta situación".

FRAN VILLALBA BAJA, ¿CAMBIO DE SISTEMA?

"Tiene unas características definidas, quizás sea de los más determinantes de la categoría, pero tenemos otros jugadores. Tenemos claro lo que queremos hacer, pero no podemos comparar jugadores. Sí que, por el perfil del rival, tenemos claro el once. A todos los jugadores se les puede pedir su máximo nivel. Creo que los jugadores no son comparables".