Los dirigentes del Oviedo Baloncesto quieren confiar en las promesas que recibieron acerca de la nueva instalación que necesita el club. En su última intervención pública, la concejala de Deportes, Conchita Méndez, habló sobre la opción de reformar el Palacio de los Deportes, dejando de lado la construcción de un nuevo pabellón, a pesar de lo que se había prometido en varias ocasiones. El objetivo sería retirar la pista de atletismo del Palacio y trasladarla a otra ubicación.

“Nosotros no tenemos más información más allá de las declaraciones de la concejala”, ha explicado Héctor Galán, director general del OCB, en Deportes COPE Asturias. "¿Confianza en contar con una nueva instalación? Sí, no podemos no tenerla. La relación es correcta, cordial. Ellos tienen que hacer su planificación. Los plazos no los marca el Oviedo Baloncesto”, ha añadido Galán.

Si finalmente el Oviedo acaba jugando en el renovado Palacio de los Deportes, la obra tendría que estar finalizada para 2021. “Para la temporada 2021/22, solo se podrá jugar en pabellones de 2.500 o más asientos de aforo. Eso ahora no lo cumplimos. El Ayuntamiento es consciente de esta situación y lo que nos queda es confiar en que para ese momento tengamos una solución. Pero nuestra labor no es marcar plazos. Lo que queremos es un sitio donde jugar, no somos quién para valorar la decisión que tomen sobre remodelar el Palacio o construir un nuevo pabellón”, ha concluido, de forma prudente, el dirigente del Liberbank Oviedo Baloncesto.