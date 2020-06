Ni la alegría de El Molinón ha conseguido amortiguar la dureza de la temporada oviedista. El equipo, seis días después, vuelve a la zona de descenso víctima de sus enésimos errores. El plan de Ziganda, útil con el empate a cero, echa de menos el fútbol de creación, el desborde, la capacidad para generar ocasiones. El Oviedo cuenta con pocos argumentos ofensivos y, para puntuar, depende de la portería a cero.

El Numancia fabricó el gol del partido tras un grave error del Oviedo en una jugada ofensiva de estrategia. En la segunda parte, con el equipo acusando el cansancio y sin demasiadas armas para acercarse a la portería de Dani Barrio, Yoel Bárcenas propició su expulsión y el campo se hizo cuesta arriba para los visitantes.

Antes de la expulsión y del descanso, el juez de línea, con escasa ayuda del VAR, anuló un gol a Rodri Ríos. El fuera de juego, muy duduso, no fue modificado por el videoarbitraje al no poder mostrar si existía o no la posición antirreglamentaria en el inicio de la jugada.

Con seis jornadas por delante, el Oviedo regresa al descenso tras perder también el golaveraje con el Numancia. Los azules ya no pueden sumar más empates en el Tartiere. El equipo tendrá que ofrecer más razones con el balón, más juego, para firmar la permanencia. En Soria, el Oviedo perdió la opción de ganar tranquilidad. El sufrimiento será hasta el final.