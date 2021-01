ESCUCHA LA ENTREVISTA A DAVID GONZÁLEZ EN DCA.

David González recibe este domingo a su exequipo en Las Gaunas. Lo hará con la UD Logroñés firmando una notable temporada en su debut en LaLiga. “Creo que estamos en una situación privilegiada para lo que es el club en estos momentos”, cuenta desde La Rioja en una entrevista en DCA. El delantero asturiano se ganó el derecho a debutar en la Segunda División. “Curré mucho para llegar hasta aquí. Había perdido la ilusión en la última salida del Oviedo. Gracias a Hernán (Pérez) y Michu recuperé esa ilusión, el pensar que podía llegar a la élite”.

El punta del Logroñés recibió críticas tras celebrar su gol en la primera vuelta en el Tartiere. “Mi trabajo es marcar goles. Es muy difícil marcar en Segunda. Como para no celebrar uno... Ese fue muy especial por el estadio en el que lo conseguí y por que nos daba la vida al estar en descenso. Yo no lo veo como mucha gente que sé que se enfadó y le pareció una falta de respeto. Por celebrar un gol no falto al respeto a nadie. A lo mejor con gente en el campo no lo hubiera celebrado, porque tengo mucho aprecio a la afición, sobre todo a los que en 2003 no abadonaron al club; gracias a ellos el Oviedo está donde está”, explica. Y añade: “Me debo al Logroñés, un club que me ha dado la oportunidad de estar en el fútbol profesional. La ilusión de meter ese gol fue sobre todo por el equipo, porque estábamos en una situación muy difícil”. David sonríe al recordar lo que le dijeron algunos amigos: “Me comentaron que tenía que haberlo celebrado más, que lo celebré poco”.

El delantero de la UD Logroñés cree que “el Oviedo tiene muy buen equipo y que con Ziganda juegan como un bloque”. “Creo, sinceramente, que podrían tener más puntos. Van a pelear por el 'play off' hasta el final”, piensa. “Me hace una ilusión muy grande cuando veo las alineaciones una hora antes de los partidos y hay jugadores de la casa. Da alegría que estén ahí, es muy bonito”, se alegra. Y recuerda: “En el momento en el que yo subí era más difícil, en Segunda B había que ascender sí o sí. Era más complicado dar oportunidades. Ahora hay una necesidad diferente y los que suben se lo están ganando”.