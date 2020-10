Con las manos vacías de Montilivi

Con las manos vacías. Así regresa el Oviedo de Girona. Los azules cayeron por 1-0 en Montilivi en un encuentro en el que plantaron cara a uno de los conjuntos más potentes de la categoría. Tras ser un equipo consistente y disputarle el balón al cuadro catalán en la primera mitad, el empuje del plantel de Francisco, espoleado por los movimientos en el banquillo, terminó por tumbar a los azules tras el descanso.

En un intervalo de seis minutos se decidió el partido. Una galopada de Edgar, mediada la segunda parte, terminó con un claro derribo del mediocentro en el área. Ni Trujillo Suárez ni el VAR determinaron que hubo penalti. Una jugada que enfada al oviedismo y cuya máxima expresión se encontró en la zona de prensa de Montilivi, con un Ziganda contundente: "Los jugadores dicen que ha sido penalti clarísimo. Yo no la he visto, pero para eso está el VAR. Imagino que la habrá visto y analizado, pero con los mensajes que tengo... no sé si estaba o no estaba el VAR".

Fue en una de las siguientes acciones cuando el Girona encontró el premio. Con un balón colgado por Gumbau, Monchu, sorprendiendo desde segunda línea a una defensa azul que se quedó dormida, decantó el partido para los catalanes. El equipo de Francisco consiguió el gol, fruto de su empuje en la segunda mitad.

El Oviedo lo intentó con corazón, con oportunidades para Obeng y Blanco Leschuk, pero los locales demostraron su solidez en los instantes finales del partido. El cuadro de Ziganda debe dejar de lado cuanto antes esta derrota para centrarse en un tramo de competición muy exigente. Llegan otros tres encuentros en menos de catorce días, comenzando por el partido ante el Rayo Vallecano, este jueves a las siete de la tarde en el Tartiere.