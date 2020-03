“Ziganda, con esa pizarra, ha hecho la campaña para los próximos partidos; me quedo con el 'no hay tregua'”. Con esas palabras, el periodista de COPE Heri Frade valora la situación de un Real Oviedo que se ve fuera del descenso tras dos triunfos consecutivos. “Cambia la situación, pero hay un triple empate ahí y no se ha hecho nada. Toca seguir cogiendo distancia respecto al descenso”, ha comentado en Deportes COPE Asturias.

Para Heri Frade, el mensaje de Ziganda ha calado, pero no quiere lanzar las campanas al vuelo ya que el técnico navarro aún lleva poco tiempo en el club azul. “Parece que Ziganda ha entrado bien. Es pronto para ver si ha habido 'efecto Ziganda'. Ya ves lo que ha pasado con Fernando Vázquez y el Deportivo. La plantilla ha sabido exprimir al máximo sus buenos momentos en los últimos partidos y eso es importante, ya que en una competición tan igualada nadie arrasa”, asegura.

El periodista de COPE alaba la buena actuación de Marco Sangalli en el triunfo en el Francisco de la Hera. “Se echó el equipo a la espalda. El golazo y todo lo demás, corrió por cuatro, robó balones, la quiso cuando la cosa más achuchada estaba”, puntualiza. Respecto a la suplencia de Saúl Berjón, también tiene un mensaje claro. “A veces, el paso por el banquillo le sienta bien a un jugador. La mejor versión de Berjón la vimos después de que se quedase en el banquillo en Tenerife”, reconoce Heri Frade.