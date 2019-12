"Con Djukic de entrenador viví mi mejor momento"

Óscar González (Pelabravo, Salamanca, 1982), el mago del Real Valladolid de Miroslav Djukic, elige al entrenador serbio como el mejor técnico de su carrera. El exjugador responde en COPE sobre un ascenso y una permanencia inolvidables, con el nuevo preparador del Sporting liderando aquel proyecto en Pucela. Desde su céntrico restaurante en la ciudad castellana, Óscar dibuja el libro de estilo de Djukic.

¿Por qué siempre ha halagado tanto a Djukic?

Ha sido el mejor entrenador con el que he estado, con el que mejor me he entendido. Mi mejor época fue con él. Conseguimos el ascenso y el primer año en Primera creo que hicimos un buen fútbol, tanto el equipo como yo. Nos sentíamos muy bien con Djukic.

Tras ese ascenso, el equipo no sufrió para conseguir la permanencia...

Acabamos en la zona media. Podríamos haber entrado en competición europea, pero no nos lo creímos en el tramo final. En las últimas jornadas, solo ganamos un partido.

¿Por qué todos hablan tan bien de Djukic en Valladolid?

Porque dejó huella. Fue un entrenador que, sobre todo, hizo muy buen fútbol, además de conseguir buenos resultados.

¿Le sorprende que después no se haya asentado en el fútbol español?

Sí. Lo del Valencia no me extrañó; era una plaza difícil y llegó en un momento convulso, era una lotería. Pero me extraña que nadie en España haya apostado fuertemente por él. Tiene nombre y cartel.

¿Acierta el Sporting entonces?

Para mí, sí. Creo que el Sporting hará un buen fútbol con él. Allí tengo a dos compañeros: Marc (Valiente) y Diego (Mariño). Hay buenos jugadores. Ahora la racha no es positiva y todo se ve mal.

¿Qué hará Djukic en los primeros días?

Él es defensa y esa parcela la trabaja muy bien. Nosotros, en la zona de arriba, teníamos buenos jugadores, no nos pedía mucho. Estaban Javi Guerra, Patrick Ebert, Sisi, Omar Ramos. Pero el míster estaba pendiente de lo de atrás, era primordial. Jugábamos con un 4-2-3-1.

En situaciones de crisis, los aficionados suelen pedir al nuevo entrenador que tenga mano dura con los jugadores. ¿Es lo que hará Djukic?

No, no hay que dar caña. Hay que dar cariño y tener en cuenta al jugador. Tengo un primo aquí que es de Gijón y del Sporting, y se queja de los futbolistas. Entiendo a la afición del Sporting, porque llena el campo y quiere ver buen fútbol, pero hay que tener paciencia y calma. Los silbidos no ayudan al jugador.

¿Cómo será Djukic en el vestuario?

Animará y motivará al grupo, les respaldará anímicamente. Y, como digo, mirará a la defensa para ordenar al equipo y crecer a partir de ahí.