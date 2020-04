El Real Oviedo y el oviedismo despiden a Antic. Su fallecimiento ha provocado muchas reacciones entre aquellas personas con las que coincidió en el club a lo largo de sus dos etapas en el Carlos Tartiere.

Eugenio Prieto fue el presidente que apostó por el serbio en las dos ocasiones en las que dirigió al Oviedo. El que fuera máximo mandatario azul no podía ocultar su gran tristeza tras conocer la pérdida del entrenador. “Estamos muy fastidiados en Oviedo con la pérdida de Radomir. Con él vivimos buenos momentos. Trajo aquí a jugadores como Jankovic o Prosinecki. Debutó gente de la cantera. Trabajó mucho”, destaca, muy afectado. Para Prieto, Antic consiguió llevar a los azules a grandes cotas. “Era un hombre muy serio, que hacía las cosas muy bien. Nos dio un relieve grande en Europa y con él, el equipo cogió otro nivel”, resume.

A Juan Luis Mora, portero, le llegó la ocasión de debutar en la Primera División de la mano de Radomir Antic. “La noticia de su fallecimiento me llena de tristeza”, reconoce. “Él me dio la posibilidad de pertenecer a un equipo como el Oviedo, y luego de debutar en Primera. Es el sueño que todo niño tiene”. Mora muestra un profundo agradecimiento y respeto por Antic. “Ha sido una persona que ha marcado mi vida deportiva, dándome esa oportunidad. Gracias, míster, porque has sido una persona clave en mi vida”, ha recalcado en COPE Asturias.

Otro de los jugadores que llegó a la máxima categoría con Antic fue Oli. El delantero, ahora entrenador del Marino, recuerda sus aportaciones futbolísticas. “Fue un adelantado. Practicaba hace 25 años el fútbol que se ve ahora. Con el Oviedo apretábamos al rival en campo contrario, la defensa la marcaba Jerkan en el centro del campo, el portero jugaba adelantado, como un líbero. Muy fiel en la idea del rombo en el centro del campo. Lo vamos a recordar con el 4-4-2”.

Además, lo describe como “un enamorado de la estrategia” y como una persona “valiente” a la hora de apostar por los futbolistas jóvenes. “Hacía sesiones con varios jugadores de la cantera cada martes y todos ellos salimos adelante en Primera. Recuerdo a Iván Ania, Manel, César, Sietes, Armando”. Para Oli, “se va un gran amigo y un gran técnico. Ha sido una persona muy cercana, como un padre para muchos futbolistas. Lo echaremos de menos”.