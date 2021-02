ESCUCHA A ISAAC FOUTO EN DCA.

“Es algo que no había pasado nunca. No recuerdo algo así... Parto de la base de que, viendo las imágenes, creo que Aitor no insulta al asistente. Pero con un insulto reflejado en el acta, que tiene presunción de veracidad, el jugador se libre de la sanción que le correspondería porque un rival o el preparador físico haya testificado diciendo que no dijo eso, es una novedad muy sorprendente; no recuerdo un precedente igual”, asegura Isaac Fouto en referencia al 'caso Aitor García', sancionado con un partido, y no con cuatro, después de que el Comité de Competición diera valor a las alegaciones del Sporting, que ha demostrado que el extremo andaluz no insultó al árbitro asistente.

“Hay que felicitar a los servicios jurídicos del Sporting”, añade el periodista de COPE. Además, Fouto cuenta en DCA que hay “cierto mosqueo en algún club que está luchando por la permanencia, porque entienden que el Cartagena ha ayudado al Sporting para librar a Aitor de la sanción y que el equipo de Gallego tenga un efectivo más para medirse al Málaga o al Albacete, y que incluso lo hayan intentado también para que jugara contra la UD Logroñés este sábado si no había sanción”.

Pese a la rebaja del castigo esperado, Fouto ve con extrañeza que a Aitor le hayan sancionado con un partido: “Si te expulsan por algo y el Comité dice que eso no ha pasado, lo lógico es que no te pongan ni un partido. Lo normal era haber anulado la expulsión. El artículo que habla del decoro deportivo tiene que ver con que un jugador insulte a otro, a un rival. Porque lo de los insultos al aire ocurre en todos los partidos. En este caso, el Comité de Competición ha juzgado lo que viene en el acta, pero las alegaciones han mostrado que eso no ocurrió. Lo más lógico es que no le cayera ni un encuentro de suspensión; es decir, si el Comité anula la sanción, que la anule de forma completa” .

El periodista de 'El Partidazo' y 'Tiempo de Juego' suma una última aportación: “Este asunto no deja de ser un precedente peligroso. En las últimas jornadas, con mucho en juego, a algún equipo le puede interesar ayudar a otro para que 'x' jugador no se pierda determinados partidos”.