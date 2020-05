"El comunicado es vergonzoso"

Diego del Valle, presidente de la asociación ‘Tu Fe Nunca Decaiga’, ha mostrado su malestar en COPE ante la decisión del Sporting de no devolver el dinero a los abonados por los partidos que no podrán presenciar en El Molinón. Del Valle cree que “el tono del comunicado del Sporting es vergonzoso”. Su asociación estudiará qué medidas se pueden plantear como consumidores.

NO DEVOLUCIÓN DEL DINERO

“El Sporting SAD es una Sociedad Anónima Deportiva desde el año 1992. Esto supone que lo que antes eran socios ahora son abonados. Si el Sporting siguiera siendo un club deportivo, no habría ningún problema en que su Junta Directiva dijera: ‘ustedes son los dueños de esto, es una situación complicada y apelamos a ustedes para que no haya una devolución de sus cuotas’. Sería un discurso plausible. Pero desde 1992, y a la familia Fernández se le llena la boca muchas veces diciendo que esto es una SAD, los abonados pagan por un servicio, y si se paga por un servicio que no se ofrece, los abonados tienen todo el derecho del mundo a solicitar la devolución de lo que han pagado y no pueden disfrutar”.

DECISIÓN DEL CONSEJO

“El Consejo del Sporting peca de dos cosas: una, hacer como que no está en una SAD porque ahora no le interesa que lo sea. Y, sobre todo, el tono del comunicado, que es vergonzoso. Puedo entender que el Sporting tenga una situación compleja a raíz de lo que está pasando. Pero tiene que decirlo con humildad, pedir un esfuerzo a todos para agruparnos y que el Sporting salga adelante. Pero lo que hace es echarnos la bronca y decirnos prácticamente que el abonado que reclame el dinero es poco menos que un vendido y que no tiene un derecho moral ni legal. Ese es el tono del comunicado. Se nos dice una retahíla de cosas… Se nos dice que si sacamos el carné de abonado, tendremos una antigüedad, pues claro, faltaría más. Al Consejo le ha faltado humildad, apelar al sentimiento. Que nos digan de forma clara que ahora no pueden devolverlo. Que no nos digan que pagamos por un montón de cosas, cuando lo único que estoy pagando es por un 15% en la tienda oficial y bajar unos números en el carné. Eso ya lo sé. No es ninguna novedad”.

RESPUESTA DE LA AFICIÓN

“El aficionado del Sporting tiene que tener dos cosas claras. La primera: según cualquier asociación de consumidores, el abonado tiene una protección y tiene el derecho a que se le devuelva el dinero del servicio no disfrutado, como ocurre con una línea de telefonía o de gas ciudad. A partir de ahí, el abonado toma sus decisiones y acepta o se planta en la oficina de consumo. Es responsabilidad de cada uno. La familia Fernández, nuevamente, considera al Sporting de todos, como un club social. Pero dentro de unos meses, cuando la cosa cambie, el Sporting volverá a ser una SAD con todos los efectos de la ley mercantil. Es un doble juego al que el Consejo ha jugado muy a menudo y ahora vuelve a hacerlo. Nuestra gente nos va a pedir que nos movamos. Los abonados somos consumidores y tendremos que estudiar la posibilidad de hacer una demanda conjunta o plantarnos ante la Oficina de Consumo a denunciar el tema”.