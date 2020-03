El Extremadura es, ahora mismo, un club muy difícil de gobernar, con dos paquetes accionariales divididos al 50%. El registrador mercantil de Badajoz aceptó, por medio de un acto notarial, la formación de un nuevo consejo de administración que preside Luis Oliver. La otra gran familia accionarial, la que representa Manuel Franganillo, no está presente en el nuevo órgano de mando. Además, el Consejo Superior de Deportes insta a Oliver a que demuestre que no era accionista del Córdoba para poder ser el presidente del club extremeño.

El vodevil institucional habría provocado la ausencia de respuesta al Real Oviedo sobre la petición de entradas para el partido de este sábado. En el Tartiere tampoco ha gustado el número definitivo de localidades. Las 124 entradas no cumplen con las expectativas de las peñas azules. “En esa zona visitante del Francisco de la Hera caben 500 aficionados, por lo que quedarán sin ocupar muchos asientos”, explica Blas Sánchez, de COPE Almendralejo. “Por motivos de seguridad, ahí no podrá haber afición del Extremadura. Mientras no vengan 500 seguidores de fuera, no se puede dar el lleno de 11.500 espectadores en el estadio”, añade.

Por contra, el Extremadura ha enviado hasta Oviedo más entradas de cortesía de las habituales. El club asturiano tendrá cien invitaciones a su disposición, cuando la entidad extremeña suele ofrecer 50 ó 60 a los equipos que visitan el Francisco de la Hera. Estas invitaciones son las que reciben todos los clubes para familiares de jugadores u otros compromisos.