¿Cómo se encuentran Babin, Marc Valiente y Bogdan?

El estado de salud de la defensa es una de las grandes preocupaciones del sportinguismo de cara al partido frente a Las Palmas. Babin y Marc Valiente se perdieron el encuentro ante la Ponferradina y el equipo lo notó. Ambos trabajan para llegar al encuentro del domingo en El Molinón, pero el jefe de los Servicios Médicos del Sporting, Antonio Maestro, mantiene la cautela en Deportes COPE Asturias. "Hay que ir día a día y viendo la evolución a la hora. Primero hay que completar la fase de rehabilitación, en la que están, y después una fase de readaptación. Han estado trabajando con todo el interés del mundo. No hay que olvidar que son atletas y que hay unos periodos de tiempo que marca la propia biología", reconoce. Lo que está claro es que Maestro no quiere poner en peligro la recuperación de dos futbolistas importantes. "En las lesiones musculares hay que ir viendo la evolución y siguiendo los controles. No hay que asumir riesgos innecesarios", admite.

Además, el doctor también se pronuncia acerca del estado de Bogdan. El lateral derecho ucraniano fue operado hace una semana y Maestro reconoce que "se encuentra bien, en el periodo de postoperatorio inmediato. En cuanto se le retiren los ágrafes y la cura esté bien, empezará la fase de rehabilitación". Lo que está claro es que el lateral se perderá entre "seis y ocho semanas, en estos plazos esperamos estar reincorporando al jugador", comenta Antonio Maestro.