El comentario de Carlos Llamas en DCA

“El Sporting es líder de Segunda. 4 victorias, 4 goles de Djuka, ningún gol encajado, el único equipo que ha sumado los doce puntos en juego. Y todo con el mismo equipo que la pasada temporada. Ahora leo a muchos decir que este año sí va todo bien porque se apuesta por Mareo. Sí, hay gente de Mareo, como la había hace un año. Porque el once titular es idéntico a cualquiera que se pudo ver hace diez o siete meses, con Pablo García”. Así comienza el periodista Carlos Llamas su comentario este martes sobre el gran inicio de temporada del Sporting.

“Haya gente de la casa o no, la afición quiere que su equipo gane. Cualquier afición quiere eso. El año pasado se inició mal la temporada con Borja, con Manu, con Nacho, con Javi Fuego... Y había descontento. Este año se ha empezado ganando con Borja, con Manu, con Pedro, con Javi Fuego, y todo es bonito. Pero... ojo que no se pierdan tres partidos seguidos y todo deje de valer de nuevo”, continúa el presentador de DCA.

Añade el periodista de Deportes COPE: “Es tan cierto que el proyecto del verano de 2019, cuando llegaron Manu, Javi Fuego, Borja... no consiguió los resultados que se esperaban como decir que es la base del buen inicio de ahora. Y a ellos hay que sumar los jóvenes que suben, que eso también es trabajo de club. Esos proyectos con las becas desde hace años... Ahora se ve que abajo también se intenta hacer un buen trabajo. Antes también se había intentando. Sean de la cantera o del filial, se apostó por Salvador, Cerro, Traver, Cordero, Dani Martín, Nacho Méndez... Muchos de ellos, pese a pertenecer a un gran filial, no dieron el nivel”.

"Lo que vemos ahora en el Sporting es lo que se empezó hace algún tiempo. Una idea de club. Tras tantos fracasos deportivos, cuesta creer que por fin vaya a haber un proyecto, esa palabra que decimos a veces los periodistas y muchos aficionados, directamente, se ríen. Pero en ese 2019, quizá con menos peso de Torrecilla en algunas decisiones, cierto es, está este Sporting que ahora va tan bien", prosigue.

“Anoche, lo saben, se cerró el mercado. Con solo dos fichajes. Dos fichajes que parece que van a aportar. Dos movimientos muy concretos y estratégicos. Porque, más allá de fichajes, el gran objetivo del Sporting era no perder el talento que tenía, que lo hay en esa plantilla y mucho. Mantener a Mariño, Babín, Pedro, Manu, Djuka, Aitor... Era la única forma de intentar tener un buen año. El Sporting ha logrado aguantar el verano sin traspasar, aunque alguna decisión simplemente se ha pospuesto. Pero mientras tanto, con sus mejores jugadores, el Sporting tiene por delante unos meses, o toda la temporada, para intentar subir a Primera; aunque no se diga, ese es el gran reto que tienen. Subir a Primera y arreglar todos los problemas provocados por la pandemia, que no solo afecta al Sporting. ¿Se acuerdan de 2015? Seguro que se acuerdan, queda lejos, se ve difícil repetirlo, pero todos nos acordamos: ascenso y solución económica".

La elección del entrenador

Llamas incide en la decisión más importante para esta temporada, la elección del nuevo entrenador. "Como fichar no había que fichar mucho, la gran decisión de Javi Rico, que en su día descubrió a Javi Gracia, era acertar con el entrenador. Un único objetivo, pero qué objetivo tan relevante. Sin grandes posibilidades económicas para fichar un técnico de esos que tienen nombre, pero con la necesidad de acertar. Si se confirma lo que estamos viendo de David Gallego, será un mérito enorme del director deportivo del Sporting".

"Gallego ha caído bien en Gijón, primero porque gana, claro. Pero su mensaje moderado, su energía en el banquillo, lo que transmite, sus cambios en las segunda partes, su estudio de los rivales, la forma de celebrar las victorias en el campo y de no crecerse en las salas de prensa... Tiene esos ingredientes, esa forma de hablar, de los entrenadores que gustan a la afición del Sporting. Gallego ha dado un orden defensivo, algo que ya existía, y un trabajo táctico formidable, ha recuperado de momento a Borja López, ha recuperado a Djuka (cómo está Djuka, el foco de las críticas en los dos cursos anteriores). Si la plantilla es la misma, habrá que aplaudir a su entrenador", opina el periodista.

"Es pronto para todo, pero es oportuno reconocer el mérito del inicio del Sporting. El tiempo dirá si la herencia, la famosa herencia, no iba a ser un desastre y si iba a contener algún tesoro, quién sabe. En junio lo sabremos. El tiempo dirá si esta plantilla tiene más que lo visto hasta julio, como inciden desde el club. Y el tiempo también dirá si Javi Rico ha conseguido lo que parecía tan difícil: acertar con el entrenador del Real Sporting", concluye el comentario en Deportes COPE Asturias.