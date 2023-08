Colombatto, presentado: "He elegido al Oviedo por el aprecio que le tengo a Jesús Martínez"

Santiago Colombatto ha sido presentado como nuevo jugador del Real Oviedo. Agustín Lleida, director general del Oviedo, le daba la bienvenida. "Hemos estado varios meses intentando lograr esta incorporación. Felices de tene aquí a Santi. Viene en calidad de cedido por el León", abrió Lleida antes de que Colombatto respondiera a las preguntas de los medios de comunicación.

Decisión de jugar en el Oviedo.

"Me he decantado por el Oviedo porque ustedes saben el aprecio que tengo por Jesús Martínez. Apostó por mí hace dos años y medio y sigue apostando hoy en día. Es un club histórico que ahora está en Segunda pero que estuvo en Primera. Me ilusiona ayudar a mis compañeros y que sea un gran año".

Qué puede aportar.

"Puedo aportar desde cualquier parte, donde me toque. Lo que nunca me va a faltar va a ser la entrega y la pasión por esta camiseta. No me voy a rendir nunca, verán pelea hasta el final".

Cómo ha sido el verano con varias opciones encima de la mesa.

"Desde que terminé mi cesión en el Famalicao me reincorporé en México. Esperé por una opción de Primera, pero no me seducían como sí me ha seducido esta opción".

Importancia de Jesús Martínez en la operación.

"Jesús para mí es importante. Ha sido muy importante para llegar aquí, también Agustín Lleida con el que he hablado estos días. Borja Sánchez me ha ayudado a tomar la decisión de venir aquí, hablándome de su etapa en Oviedo".

Posición ideal.

"Siempre juego en el centro del campo, nunca de mediapunta. Y si me toca jugar de portero también me vale. Sé la ambición que tiene mi presidente y vengo para ayudar".

Aún no ha hablado con el entrenador.

"No he hablado mucho con Cervera, no he tenido mucho tiempo porque acabo de llegar. Imagino que me pedirá esfuerzo, dedicación y hacer lo mejor para el equipo".

Listo para jugar ante el Levante.

"Como dije antes, hace dos meses que me estoy preparando para un desafío como este. Estoy preparado para lo que viene".