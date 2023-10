Colombatto, MVP del Oviedo: "Estamos aún muy por debajo de nuestras expectativas"

"El equipo está muy bien, trabajando ya en el próximo partido". Así abría Santiago Colombatto su comparecencia ante los medios de comunicación tras recibir el premio al jugador Cinco Estrellas del Real Oviedo en el mes de septiembre. El centrocampista argentino está siendo una de las grandes noticias en este inicio de temporada.

Momento del equipo.

"Venimos de buenos resultados, pero aún estamos muy por debajo de nuestras expectativas como equipo y como club. Tenemos que seguir subiendo a la clasificación".

Ambición.

"Sin duda hay que ser ambiciosos, en la vida en general y en el fútbol. Hay que seguir trabajando y mejorando. No es momento de mirar la clasficación porque esto es muy largo".

Nivel personal y margen de mejora.

"Estoy bien, pero todavía puedo dar mucho más de lo que estoy dando. Soy muy exigente conmigo mismo y espero mejorar para ayudar al equipo en lo que necesite".

Adaptación.

"Hablamos el mismo idioma y la pelota es igual en todos los lados. A veces buscamos excusas a la adaptación, pero no son cosas importantes. En el primer partido me sacaron una roja y podía haber dicho que es la 'adaptación'. Esto acaba de empezar, van diez partidos y falta mucha liga".

Implicado al 100%.

"Una vez que estoy aquí me vuelco al 100% para el equipo, el club y para mí. Es también algo personal".

Comparación con la liga portuguesa.

"Es muy parecido, la verdad. En la Segunda División hay más nivel que la Primera de Portugal fuera de Oporto, Benfica o Sporting de Lisboa. Es una liga muy difícil".

En el ambiente existe la percepción de que eres el mejor centrocampista del Oviedo en Segunda en los últimos años.

"Para mí es un halago porque acabo de llegar al club. En el fútbol pasan muchas cosas. Hoy eres el mejor pero mañana no se sabe. Me concentro en mis objetivos y en mis sueños. No me creo lo que viene de fuera, solo quiero mejorar y aprender para conseguir el objetivo del equipo y mis sueños personales".

Posición ideal.

"Me siento bien en todas las partes del centro del campo. SIempre he jugado de 'cinco' posicional, de pivote, pero estos años he jugado de volante con más llegada y tamb ién estoy cómodo".

Transición de Cervera a Carrión.

"Son dos entrenadores diferentes. En este tiempo la forma de jugar que nos propone Carrión la hemos entendido y estamos generando ocasiones y marcando goles. Con Cervera defendíamos muy bien, pero nos costaba en ataque. Las cosas están yendo bien después del cambio. Estamos por debajo aún de lo que queremos, no hay que confiarse".

El Amorebieta llega abajo. ¿Partido peligroso?

"Si miramos la clasificación nosotros también estamos abajo. Falta mucho, estamos muy abajo y necesitamos puntos. No nos importa cómo vienen ellos, tenemos que hacer nuestro trabajo y sacar los tres puntos".

Jugar junto a Cazorla.

"Cazorla está por encima de todos. Es un privilegio para todos entrenar con un jugador así por todo lo que siginifica. Es increíble como le pega con las dos piernas. A veces nos ponemos a tirar centros y lo 'jodo'. Yo soy zurdo y la derecha la tengo para caminar, pero él le pega con las dos. Le pega mejor él con la zurda que yo. Es un privilegio tenerlo aquí. Camarasa, Luismi, Jimmy, Cardero... son jugadores muy buenos. El jugador cuando tiene competencia no se acomoda y crece. Te tienes que probar todos los días".

Vuelta de Lucas y Alemao.

"De eso hablo de la competencia. La competencia interna cada vez es mejor y nos mejora a todos".