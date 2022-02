"El club está haciéndose con un patrimonio importante para el futuro"

José Ángel Ziganda compareció ante los medios en la previa del partido en Lezama frente al Amorebieta.

Valoración de los fichajes: Tarín y Hugo Rama

"Necesitábamos un central. Con la baja de Arribas andábamos justos en esa posición. Tenemos que ser precavidos y necesitábamos un central. Tarín es muy positivo para nosotros, jugador en muy buena edad y que viene en propiedad. Lo de Hugo es una sorpresa que pudiera salir de Lugo en las condiciones en las que ha salido. El año pasado hizo una gran temporada. Un jugador con un perfil muy interesante no sólo para ahora sino para el futuro".

¿Cómo caen en el vestuario las decisiones que han tomado Bastón y Brugman?

"Es importante. Jugadores que están demostrando su categoría en el equipo. Se encuentran cómodos aquí y quieren hacer cosas, son exigentes consigo mismos. Quieren progresar y quieren mejorar. Se demuestra que el grupo no se conformo con lo que está haciendo sino todo lo contrario. Vemos futuro juntos y un camino largo por recorrer con muchísima ilusión".

¿Echa de menos un delantero más?

"En la posición de Hugo tenemos recursos, pero nos parece un jugador interesante y no podemos renunciar a ello. En cuanto a los delanteros, no hemos encontrado a ese jugador así que hacia adelante. Tenemos tres puros específicos y más gente para jugar con diferentes sistemas".

Con la actual plantilla, ¿se plantea que el sistema preferido sea 4-3-3?

"Tenemos cuatro centrocampistas. Javi Mier cada vez va mejor y Hugo Rama le da mucho brío al centro del campo. El 4-4-2 últimamente nos está dando muy buen resultado, así que va a ser la pelea diaria y de cada entrenamiento lo que decida lo mejor para el equipo. Lo bueno es que tenemos alternativas y posibilidades. Iremos tomando decisiones en función del rendimiento individual y de lo que sea más positivo para el equipo".

Importancia de los veteranos en el vestuario

"En el grupo hay gente de otros años que son capaces de aunar compromisos y valores para el que viene nuevo, para el funcionamiento de un colectivo. La gente de otros años tiene mucha responsabilidad en eso. Transmiten con ese ejemplo lo que es vivir en este club y en esta ciudad. Son experiencias de las que todo el mundo tiene que aprender".

Jugadores que llegan en propiedad

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Los dos años anteriores en los que estuve aquí, el fin de temporada es un poco 'especial' porque se van muchos jugadores importantes. Demasiados para poder solidificar algo. Como dijo Rubén, el club está haciéndose con un patrimonio importante para el futuro. Se está sembrando para después poder recoger lo antes posible. Tienes una semilla bien plantada, una raíz bien fuerte para después poder recoger frutos esperemos que antes que después".

¿Ha hablado de la renovación con Reyes?

"No no, por favor, no. Muy pronto. Estamos muy centrados en Amorebieta y en que queda mucho trabajo por hacer. En todos los sentidos. Le queremos dar continuidad a la idea de juego, al crecimiento individual y colectivo. Tenemos mucho trabajo y cosas por hacer. Estamos sólo centrados en esta faceta".

¿Qué le parecieron las palabras de Reyes reclamando cuatro partidos seguidos para valorar a un futbolista?

"Lo que cuenta es el día a día. Veo entrenando a diario a todos los jugadores y en función de lo que vemos tomamos esas decisiones. En la plantilla siempre hay jugadores que no tienen cuatro partidos seguidos. No sólo en el Oviedo, en cualquier equipo. Nos tenemos que centrar en los entrenamientos diarios. Soy alguien que cree en lo que ve, en lo diario. Estamos jugando con Samu y Bastón que nos están dando buenos resultados y tendríamos que quitar algunos de ellos. O si no estamos jugando 4-3-3".

¿Están en condiciones de jugar contra el Amorebieta los nuevos fichajes?

"Están en condiciones. Han entrenado bien esta semana. Eso no significa que vayan a jugar".

Visita a Lezama

"Es verdad, que jugamos partido (risas). Partido muy duro, no es una forma de quedar bien. El Amorebieta desde que jugó aquí en la ida ha jugado 8 partidos y ha perdido uno. Aquí no fueron ese equipo que son, tuvieron un mal día. Conozco a esa gente y a esos jugadores. Esos no se van a caer nunca. Van a crecer, no sé hasta dónde pero van a crecer. Están peleando mucho para salir de abajo. Sólo han perdido uno últimamente en El Molinón y de la manera que lo perdieron. Están defendiendo mucho mejor y han hecho gol en todos los partidos en casa".