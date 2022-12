El Club de Atletismo de Mieres reparte 160 millones de euros gracias a El Gordo de Navidad

La Administración de Lotería de Moreda (Los Collaínos) ha repartido el Gordo de Navidad correspondiente al número 5.490, dotado con 4.000.000 euros la serie. El Club de Atletismo de Mieres ha comprado 40 series, y buena parte de los boletos los ha repartido Raúl Velasco, un carnicero que no no cabía en sí de alegría en el micrófono de COPE Asturias, entrevistado por Fernando Menéndez. "Estoy que no me lo creo. El club ha comprado 40 series y las hemos repartido entre los miembros del club, yo soy uno de ellos. He vendido unas 75 papeletas a cinco euros cada una, el premio está repartidísimo. Somos unos 50 trabajadores en la tienda, todos lo tendrán", cuenta Raúl.

Una de las preguntas más recurrentes es saber lo que cada uno de los agraciados va a hacer con el dinero. En el caso de Raúl,aún lo está asimilando: "No sé lo que vamos a hacer. No pude todavía hablar con los compañeros de equipo, pero en mi caso tapar agujeros".