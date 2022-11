Christian Rivera: "¿Las palabras de Abelardo? No estoy mejor por eso, pero te ayudan a espabilar"

Estado actual.

“Llevaba bastante de inactividad. Tuve una lesión que me apartó de competir varias semanas. Me ha tocado participar mucho ahora. Estas últimas dos semanas tengo problemas en los gemelos. Ahora hay Copa para tomárnoslo más tranquilo”

¿Piensas que el Sporting está donde merece estar?

“Merecemos estar más arriba por juego. Creo que merecemos más puntos de los que tenemos pero es lo que hay”

¿Cómo condiciona a un futbolista jugar tantos minutos y no tener recambios?

"Creo que no porque tenemos compañeros como Nacho que está de sobra preparado. Lo de Gio es es más increíble que lo mío porque corre un kilometro más que yo por partido. En los últimos partidos ha corrido seis o siete kilómetros más que yo, lo he hablado con él. Es increíble".

Las palarbas de Abelardo sobre tu estado físico hace unas semanas, ¿te han motivado para sacar tu mejor versión?

"No exactamente esas palabras. Tenía razón: si no me dolía una cosa me dolía otra. Me ha ido todo bien, pero no a raiz de sus palabras. Te ayudan un poco a espabilar".

¿Sigues teniendo la espina clavada de demostrar tu valía?

"Me preguntan si me arrepiento de no jugar más arriba. No me arrepiento. Estoy orgulloso de la carrera que llevo. Me gustaría dar más nivel y jugar todos los partidos, pero es lo que toca".

¿Estás en tu mejor momento desde tu llegada el verano pasado?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El año pasado a raiz de la Copa tuve muy buenos partidos. Es el momento actual y se podría decir que sí, pero el año pasado por números estaba mejor que ahora. No es mi mejor momento en el Sporting, pero es un buen momento".

Partido de Copa en Beasain.

"Un partido más que tenemos que ganar sí o sí. Aunque la motivación puede que no sea la misma, el único pero que le veo es el césped artificial que no estamos para nada acostumbrados. Puede ser el inicio de una buena dinámica si ganamos allí".