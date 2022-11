Christian Rivera: "Me encuentro muy cansado; esta semana se me está haciendo dura"

Estado físico.

"Me encuentro muy cansado. Esta semana se me está haciendo dura. Habiendo partido cada cinco o seis días es más fácil recuperar, el problema es cuando hay partidos entre semana. Preparándonos para este sprint final".

¿Alguna vez habías tenido esta carga?

"El año del Eibar con 18 años jugué mucho, también el del Huesca, pero era más joven y el cuerpo aguanta todo mejor".

Partido ante el Huesca.

"El partido para mí es especial porque estuve allí. Lo planteamos como una final. Hay que dar el 100% los que salgan. No estamos como queremos a nivel de resultados y de puntos, pero nos vemos fuertes y hay que seguir apretando para que se vea el equipo que queremos el 100% de los minutos".

¿Qué crees que está fallando en defensa?

"Me río porque no lo sé, si lo supiese le pondríamos remedio. Los goles que nos meten están siendo de risa. Salimos motivados y concienciados, pero se está dando así. Hay que seguir trabajando y tratar de que no se dé".

¿Crees que el Sporting está donde se merece en la clasificación?

"Según los partidos que hemos visto me sabe a poco, pero al final el equipo está ahí. Hay que seguir trabajando para que lleguen los resultados y estar más cerca o dentro del playoff".

¿Te está sorprendiendo algo de la Segunda División esta temporada?

"El Burgos me está sorprendiendo, pero esto es fútbol y Segunda División. Cuando vi como el Málaga confeccionaba la plantilla lo veia candidato al ascenso directo y ahora estan en una situación muy difícil. Eso te demuestra lo que es la Segunda División".

