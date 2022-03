Christian Rivera: "En mí no ha cambiado nada, solo que ahora me ponen"

Christian Rivera está en su mejor momento. El mediocentro ha sido elegido como el mejor jugador del equipo rojiblanco en el mes de febrero.

¿Cómo afrontan partido ante la Real B?

“Como todos hasta ahora. Estamos en una situación difícil, rara, con el cambio de míster. Nos hemos adaptado bien lo afrontamos con las mismas ganas o más. Podría ser un rival directo. Vamos a tratar de ganar”.

¿Es su mejor momento?

“En cuanto a números de partidos, sí me encuentro en el mejor momento. Por el tipo de jugador que soy, es que no estoy siguiendo el nivel ascendente. Yo y cualquier compañero, nos queda”.

¿Qué ha cambiado en él para ser indiscutible ahora?

“Poca cosa ha cambiado. Tengo la suerte de que me están poniendo. Tengo la suerte de estar rindiendo bien. Al principio a Gallego se le preguntaba mucho, a mí también. Tengo compañeros que son igual de buenos que yo. Decide el entrenador. Tenemos que estar para jugar y remar en la misma dirección. No creo que haya cambiado nada. Seguimos dando el máximo. Como en todo, hay subidas y bajadas”.

Autocrítica tras la Ponferradina. ¿Por dónde pasa la mejora?

“Creo que pasa por estar concentrados y atentos. El otro día, analizando, hicimos buen partido, pero hay fallos de concentración. Son los que marcan el fútbol. Tenemos que mejorar, sobre todo, en eso”.

Gragera, ¿son incompatibles? ¿Hablas con él?

“Somos todos mayores y profesionales. Lo está llevando bien. Hablo con él. Sí que nos gustaría jugar juntos. Me encantaría jugar con los 24. Al final, tenemos que jugar 11. Es el entrenador el que decide”.

¿Es la Real B un rival directo? ¿Un objetivo es despejar fantasmas del descenso?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No, pero la realidad es esa. Si perdemos, se ponen a seis y con el golaverage. No asumimos eso. Con la mala racha que llevamos, si ganamos, estamos arriba. Si quitamos a los cuatro de arriba y al Alcorcón, todos se podrían considerar rivales directos”.

Martí, al que tuvo en Girona.

“Lo que nos está dando. La tranquilidad ante la presión. Nos está tratando de inculcar su fútbol, su manera de ver las cosas. Nos está refrescando la mente. Nos está yendo bien con él.

Qué le pide Martí en el dibujo táctico

Nos comentó esa posibilidad de jugar 4-3-3. Me pide que sea yo mismo el que vea el fútbol. Cuando juegan con un delantero, que no meta el culo entre centrales. Mucha presión alta, que el balón venga a mí y no me meta entre centrales. Lo que se pide en el 4-3-3”.

¿Cómo está el equipo de autoestima?

“Creo que el equipo la tiene alta, que tenemos que seguir creyendo y confiando en nosotros. Aunque queramos creer en nosotros, la realidad es otra. Que nos falta esa pizca de suerte y de confianza. Aunque el equipo quiere, igual sí nos está faltado esa confianza. Somos un equipo joven y con experiencia. A base de vivencias, se hace la experiencia”.