Con la renovación automática de Christian Fernández al alcance de la mano del defensa, Heri Frade muestra su deseo con el central: “Que siga jugando y que se clone a ser posible. Mientras siga riendiendo así, no entiendo lo de mirar el carné. Me parece injusto hacerlo. Rendimiento, rendimiento”.

El Oviedo se prepara, en palabras de Frade, para recibir a “un equipo físicamente temible y técnicamente también cuenta con una vertiente a tener en cuenta. Es difícil meterle mano a este Fuenlabrada. Te exige mucho, fue capaz de arrancarle un punto al Espanyol”.

“Sigo con lo de los 50 puntos. A seguir sumando. No estaba especiamente tenso cuando los resultados no eran acordes a los merecimientos. Había lagunas y poco a poco se están corrigiendo. Gente muy concreta se está poniendo en forma, como Nahuel, que es el caso más sonoro, junto con Leschuk, que casi desde el principio ha aportado cosas al juego aunque no goles. Carlos está muy bien atrás. A ver lo que dura el físico, porque me da miedo que el equipo esté jugando con 14 ó 15 futbolistas como máximo. A partir de ahí, el rendimiento decae y hay mucha diferencia. Vienen muchos partidos seguidos ahora. El Fuenla y esta semana que empieza serán una prueba de fuego para la profundidad de armario”, opina el periodista de Deportes COPE.

El Oviedo escala en el tope salarial

Frade define la aportación económica de Carso como “intachable”. Sobre las palabras de Ziganda afirmando que se siente un privilegiado por estar en el Oviedo, Heri deja esta reflexión: “Empiezo a dudar de que el jugador se fíe de estas cosas. No entiendo que haya clubes que puedan haber fichado; clubes que son un desastre, ahí están los datos, y fichan y te quitan jugadores a ti que haces las cosas bien. No sé si el profesional no valora estas cosas y prefiere el ciento volando que el pájaro en mano”.

“El tope salarial está muy bien si los clubes, sobre todo los que cumplen y se pegan a ese tope, fiscalizan que los demás hagan también lo mismo. Si estás por el libro, y los demás se lo saltan, y acceden a cosas que tú no puedes acceder, al final te acabas sintiendo un poco tonto”, lamenta.