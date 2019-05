Christian: "Nos hemos dado de bruces con la realidad"

"Veníamos con las expectativas altas y nos hemos dado de bruces con la realidad. Han sido superiores a nosotros. Solo con correr, pelear... no es suficiente. El partido lo ha determinado la calidad". No puede expresarse de forma más clara el defensa Christian Fernández para explicar la derrota en Málaga. "La diferencia se llama calidad. Nosotros no podemos optar a jugadores que valen un millón de euros. La calidad se impone. Hemos peleado hasta donde hemos podido".

El jugador del Oviedo ve inalcanzable el 'play off'. "Quedan puntos por delante, pero, virtualmente, las opciones del Real Oviedo de jugar el 'play off' prácticamente han desaparecido; tendría que ser un auténtico milagro. Lo único que se nos puede pedir es acabar estos cuatro partidos lo más dignamente posible, porque representamos a un escudo y a una ciudad, y no nos podemos dejar ir hasta el final". Además, Christian expone una motivación para los últimos cuatro partidos: "Hay un objetivo importante, que es quedar lo más alto posible por el tema de los presupuestos de la próxima temporada".