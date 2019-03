Christian: "Hay un vínculo muy arraigado entre la afición y la plantilla"

Ya es semana de derbi. Tras los partidos del domingo, los protagonistas hablan sin tapujos del encuentro de El Molinón. Christian Fernández, referente del vestuario del Oviedo, no esconde la relevancia de la visita al Sporting. "El equipo va a hacer lo mismo que lleva haciendo 30 jornadas: defender este escudo lo mejor que sabe, dar el ciento por ciento individual y colectivamente, e intentar dar una alegría al club y a la afición para seguir luchando por el objetivo", asegura el central cántabro.

La despedida del Tartiere tras el triunfo contra el Nàstic fue bien recibida por el equipo. "Nuestra afición nunca falla, hay un vínculo muy arraigado con la plantilla. Aquí no vale solo con vestir la camiseta; hay que luchar, hay que sudarla". Christian destaca que hicieron "un partido completo". El autor del segundo gol sabe que no era una jornada cualquiera: "Estábamos ante una reválida. De no haber sacado los 3 puntos, habríamos entrado en una dinámica peligrosa".

También hubo palabras en la zona mixta para Saúl Berjón, que dio muestras de una evidente mejoría. "Saúl asume siempre la responsabilidad como líder que se siente, y también necesita ir encontrando su rendimiento tras un largo período de baja. El mejor Saúl es muy importante para nosotros", zanja Christian Fernández.