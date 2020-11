Christian Fernández renovará cuando juegue 20 partidos como titular en el Real Oviedo

Christian Fernández renovará su contrato con el Real Oviedo cuando juegue 20 encuentros como titular. Así lo ha reconocido este miércoles en Deportes COPE Asturias. “El club entendía que esta era una cifra que, dada la evolución que llevaba estos años, podía cumplir. Jugaremos más de esos 20”, reconoce. En la presente temporada ya ha disputado ocho encuentros con la elástica azul, siete de ellos como titular.

Y es que el objetivo del defensa cántabro es seguir batiendo registros con el Real Oviedo. Ante el Zaragoza disputó su encuentro número 151 con el club azul. “Esperamos quedarnos más cerca de esos 200 partidos”, apunta.

Además, en la renovación, Christian admite que realizó un esfuerzo económico para continuar en el Carlos Tartiere. “Hice el esfuerzo que el club me pedía. No hubo problema. Entendí las circunstancias de crisis económica vinculada a la pandemia. Era el momento de arrimar al hombro e intentar ayudar”, asegura, aunque, eso sí, el defensa apunta que en este verano no llegó a verse fuera del club este verano.