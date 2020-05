Nereo Champagne transmite su ilusión por la vuelta al campo de entrenamiento. El portero argentino realiza estos días, por su condición de guardameta, un trabajo más parecido al habitual. “Esto para mí es una pasión y entrenar es parte de esa pasión. Me encanta entrenar. Y tener una hora para ejercitarme con el técnico de porteros… lo disfruto muchísimo”, asegura. “Por una cuestión de que necesitamos caer al suelo, nuestro entrenamiento es diferente. No vale solo con correr o hacer cosas de fuerza. El nuestro es más complicado. En casa he tratado de hacerlo, tengo un poco de verde en casa… No es lo mismo, lógicamente”, explica sobre la compleja etapa del confinamiento.

“Soy una persona muy positiva. Traté de aprovechar el momento dentro de la situación crítica que estamos viviendo como sociedad. Disfruté de la familia, de pasar tiempo en casa, de transmitir tranquilidad y positivismo a los míos”, apunta acerca de los dos últimos meses.

El portero del Oviedo responde sobre la ausencia de aficionados en las gradas. “El fútbol es con gente, esta pasión es compartida, de todos. Como dicen en Argentina, es pasión de multitudes. Pero lo que estamos viviendo escapa a todos. No queremos jugar sin gente, pero lamentablemente tendrá que ser así. Ojalá pronto la afición pueda reincorporarse”, desea.

Champagne también contesta sobre la competencia con Lunin. “Muy bien, excelente, es un chico bárbaro. Entre los tres nos ayudamos, no es una competencia. Los tres queremos jugar pero se ha formado un lindo grupo de trabajo”, afirma.