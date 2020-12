"El césped de El Molinón estará espectacular"

Ana Rodríguez, máxima responsable de Jarpa, la empresa que cuida el césped tanto de El Molinón como del Carlos Tartiere, ha estado este viernes en Deportes COPE Asturias, en la previa de los partidos del Oviedo y el Sporting. Tras las fuertes lluvias de los últimos días, Rodríguez muestra más preocupación por el estado del terreno de juego del Tartiere.

Sobre El Molinón, tras lo ocurrido en el último encuentro contra el Albacete, apunta: "El campo va a estar espectacular. Todo lo que se puede pedir de un campo en invierno, en el norte. Diciembre y enero son meses complicados. Ayer estuve pisándolo y está muy bonito. Hemos podido pinchar para que drene mejor, para que no se quede el agua arriba. No hemos hecho nada especial. Estoy bastante tranquila con El Molinón”.

En cuanto al césped del Carlos Tartiere, en la previa de la visita del Tenerife, no es tan optimista: “Es el campo más difícil de Primera y Segunda. Con esto y con una semana más complicada, digamos que el Tartiere no va a estar mal pero no estará tan bien como estaba hasta ahora. Hay que recordar que es la primera vez que hemos llegado a diciembre con el campo en este buen estado. Pero la lluvia de estos días no nos ha dejado hacer nada”.