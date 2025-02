César Gelabert y la 'oportunidad' del calendario: "Queremos demostrar que somos el Sporting y que podemos acercarnos al playoff"

César Gelabert repasó la actualidad del Sporting de Gijón en sala de prensa tras el empate de los rojiblancos ante el Eibar que les coloca, tras 26 jornadas, a ocho puntos de distancia del playoff de ascenso a Primera División.

Punto ante el Eibar. "Estamos trabajando bastante bien. Tuvimos opciones claras para ganar al Eibar que se maquilla por su oportunidad para ganar al final. Tenemos ganas de mejorar y que lleguen los resultados".

Moral del grupo. "Nosotros tenemos confianza en nosotros mismos. Vamos a Valencia a sumar los tres puntos con nuestras armas".

Estado del césped. "Es obvio que el campo no estaba bien. No me gusta poner excusas y sé que el club está trabajando. Quitando que el campo esté bien o mal, nos costó en la segunda parte, pero hubo tramos de partido que lo hicimos bien. Tenemos que seguir confiando".

Estado físico del equipo. "El partido contra el Eibar fue de mucha tranisición, los dos jugamos muy directos. Hicimos muchos esfuerzos y desgasta más. Puede ser que al final estuvimos más cansados, pero físicamente veo al equipo bien y estamos convencidos de querer sumar puntos en la clasificación".

Qué le falta al equipo. "Hay momentos que el balón entra y momentos en los que el balón no entra. Hay veces que tienes userte y otras veces no. Creo en el trabajo que estamos haciendo y tenemos una muy buena oportunidad para mejorar la situación".

Calendario exigente: Levante y Almería. "Es una oportunidad, no es un lastre. Desde dentro nois estamos haciendo fuertes, tenemos confianza el uno en el otro. Tenemos que demostrar que somos el Sporting y que podemos acercarnos al playoff".

Estado del equipo. "Nos centramos en el día a día y sabemos que si estamos a nuestro nivel podemos estar arriba. Venimos de una victoria y un empate. Queremos juntarnos y estar fuertes. Hay que ir a casa del Levante y pensar que podemos ganar".

Nivel personal. "En todos los equipos se necesita una adaptación. He venido de fuera y el equipo me ha tratado genial. El grupo me parece un pedazo de grupo. Han venido Carlos Dotor y Nico Serrano que me llevo muy bien con ellos y ya se han asociado para marcar un gol. Yo estoy bien, voy cogiendo confianza en varias posiciones y mi misión es adaptarme a varias posiciones y aportar al equipo".

¿Compatible con Carlos Dotor? "En el Castilla jugábamos juntos. Él es un 'ocho' o un 'diez' y yo puedo jugar de mediapunta o extremo. No nos vamos a enfadar si juega uno u otro. Queremos aportar y disfrutar juntos".