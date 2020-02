Diego Cervero celebra su segundo hat-trick. Lo consiguió el pasado domingo contra la Real Sociedad B. “Solo con el Oviedo en Getafe había marcado tres goles en un partido, hace ya siete años. Ahora lo he vuelto a conseguir y sirvió para ganar en un sitio tan difícil como Zubieta. No puedo estar más contento”, responde el delantero en Deportes COPE Asturias.

El jugador del Barakaldo marcó, además, un tanto desde el centro del campo. “Nunca lo había hecho. Ni entrenando sin portero había marcado uno así”, bromea. "Los amigos me suelen decir: 'si no la llegas'. No sé qué se me pasó por la cabeza. Mi hermano me dijo que su portero solía estar adelantado y probé. No me lo creía. Era el gol de la victoria. Iba diciendo en la celebración: ¡la que he liado!”, recuerda Cervero, un delantero feliz en su nuevo equipo, al que entrena el asturiano Hernán Pérez. “Él me conoce bien y confía en mí”, agradece.

Cervero suma ya 132 tantos en la Segunda División B, el octavo máximo goleador de la historia de la categoría. “Me acuerdo de todos, no se me olvida ni uno. Me ha costado mucho marcarlos. Los hay más feos que guapos, pero me ha costado tanto que no olvido ninguno”, recalca.

Desde su nuevo equipo, el delantero asturiano sigue “con preocupación” la mala dinámica del Real Oviedo. “El domingo, en Lugo, hay que tener la cabeza fría. Hay que ir a ganar, pero si el partido no va por donde quieres, igual hay que empatar. Hay que salir vivos de Lugo. Cuatro puntos en los próximos dos partidos serían buenos. Los firmo ahora mismo”, mantiene. Cervero reconoce que, cuando salió del club, no esperaba tanto sufrimiento tras varias temporadas consecutivas en la Segunda División. “No me lo esperaba. Pensaba, como todos, que estaríamos algún año más en Segunda pero que optaríamos a subir a Primera. Llevamos cinco años y se hace algo largo ni siquiera haber jugado un 'play off'. Pero ahora hay que afrontar la realidad”, concluye.