Cervero: "Estamos jugando por algo muy bonito"

El fútbol le sigue apasionando al delantero de los 141 goles azules. “Sigo yendo a entrenar con una sonrisa”. La frase la firma Diego Cervero Otero, camino de los 36 años, mirando aún de lejos a una retirada que, de momento, ni se imagina, porque, qué mejor DNI que no haberse perdido ni una semana de entrenamientos en el Burgos, donde aún resuenan en El Plantío sus goles de permanencia.

La charla con el jugador ovetense merodea una y otra vez el área del Tartiere. Al remate de cabeza contra el Cádiz regresa Cervero atraído por su gol más celebrado. “Aún me emociono, eso no se olvida nunca, no pasan 2 ó 3 meses sin que salga esa jugada por algún lado”. La escuadra de la portería del Lenense como punto de partida. El gol de 2015 a Aulestia para siempre.

Diego Cervero se adentra en La Paloma en la semana de Tenerife. “Soy muy optimista”. ¿Qué diría en el vestuario del Heliodoro Rodríguez López? “Mandaría un mensaje de ilusión; parecía que estaba todo perdido y estamos ahí. Hay equipos con mucho más presupuesto que ya no tienen opciones. Estamos jugando por algo muy bonito, la presión es para el Tenerife. El 0-0, si van pasando los minutos, es un buen resultado, se puede jugar también con eso”.

El exfutbolista azul pide “jugar con mucha cabeza, no cometer un error tonto, no soltar una marca en un córner, no hacer una falta innecesaria con un rival de espaldas. Esos fallos de concentración no se pueden tener, la ansiedad es para ellos. Hay jugadores de sobra para dar un 'picotazo' en un momento determinado”. Cervero recuerda que, en estas semanas, “Egea sabe gestionar la situación, domina la palabra, te puede convencer con ciertas cosas”. El delantero vuelve a 2015 para encontrar su mejor momento con el entrenador argentino: “Cuando me llamó para salir contra el Cádiz”.

“El Tenerife tiene jugadores muy buenos, acostumbrados también a estos partidos. No olvidemos que cuenta con un presupuesto similar al Oviedo”. El punta ovetense se detiene en Luis Milla, “un buen amigo y, si no el mejor, uno de los mejores mediocentros de la categoría”. “Le vi crecer muchísimo en el Fuenlabrada. Cuando llegué, era un jugador normal; cuando me fui, era bueno; y ahora es muy bueno. Un tío que entrena 24 horas al día, cuida la alimentación, tiene un preparador físico personal... Me gustaría que estuviera en el Real Oviedo”, reconoce Cervero.

El hombre de los 141 goles oviedistas confía en que su amigo Toché tenga un final feliz de temporada. “Para mí es un referente. Es el mejor finalizador con el que entrené; aprendí mucho con él. Desde que coincidí con Toché, soy mejor jugador, intento copiar ciertas definiciones. Yo confío en él. ¿Por qué no? Nadie confiaba en mí cuando marqué ese gol (contra el Cádiz). Me alegraría mucho, se lo merece. El gol de El Molinón no lo va a olvidar nadie. Se hablará siempre. Es un gran jugador en los últimos años del Oviedo. José Nicolás Verdú es el goleador del equipo en Segunda en el siglo XXI. Disfrutemos de él mientras podamos”.