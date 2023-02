Cervera sobre su renovación: "El primer paso lo tiene que dar el club. Cuando lo dé, no tengo problema"

El Real Oviedo afronta un nuevo partido en el Carlos Tartiere, en este caso ante el Burgos, un equipo que comparte señas de identidad con el conjunto azul. El técnico repasa en la previa del partido el encuentro que se espera y habla sobre nombres propios y otras situaciones, como su renovación.

Parte de bajas

"No podemos contar con Javi Mier, Borja Bastón, Hugo Rama ni Costas. Los demás podrían ir todos, pero hay ciertos jugadores que aunque vayan no están al mismo nivel que los demás y uno de ellos es Camarasa. Lleva apenas una semana entrenando con nosotros y es un cambio fuerte. Viene de una lesión grave y una vez recuperado, de otra lesión. Puede ir en la lista, pero no creo que estar al mismo nivel de los demás".

¿Qué le parece el Burgos?

"Es una de las revelaciones de la Liga. Es un equipo que me gusta, tiene cierto criterio defendiendo. Basa mucho de su juego en defender bien y con el balón sabe lo que hace. Son un equipo defensivo y eso no es peyorativo. Me gusta que sea una de las revelaciones. La gente habla de ellos, pero nadie habla de cómo juegan. Me gusta verlos y le doy mérito a lo que vienen haciendo".

Opciones de ataque tras la baja de Bastón

“Nos quedan Manu Vallejo, Sergi Enrich y quizá a Leo Sequeira podamos usar ahí. Manu está en el proceso de jugar 90 minutos. Sergi sabe dosificarse. Y Leo tiene que amoldarse. No somos un equipo que meta muchos goles. Lo supliremos. ¿Me preocupa la baja de Bastón? Sí. ¿Me incomoda? No. Podemos hacer una alineación solvente y que pueda marcar goles”.

Sobre Borja Sánchez

“Borja se retiró ayer con una pequeña molestia que al final no ha sido nada. Con Borja soy muy prudente. Es un jugador llamado a solucionar muchas cosas, pero le hemos puesto mucha presión encima y no se la merece. Las cosas que le están pasando puede ser por eso. Puede estar, pero me lo pensaré mucho. Creo que podemos estar perjudicando más al jugador que haciéndole un beneficio dándole tanta importancia. La tiene, es un buen futbolista, pero no tiene que ser tan inmediata. Creo que todos nos hemos saltado el proceso y lo está pagando".

Sobre el papel de Raúl Moro

“Si digo que es muy buen revulsivo, él pensará que es jugador de 90 minutos. Cómo revulsivo marca diferencias. Para 90 minutos lo tenemos que ver. Lo probaremos. No sé cuándo. Pero como revulsivo es muy bueno. Me gustaría ese tipo de jugador 90 minutos”.

¿Sigue barajando colocar un mediocentro en la posición de extremo izquierdo?

“Según los delanteros. Si jugamos con dos delanteros puros, otro extremo puro el equipo se convierte en ingobernable. Si jugamos con mediapunta sí podemos poner otro extremo. No es la posición de Koba. No está muy cómodo. Creo que lo puede hacer, aunque no es su posición habitual. Lo necesitábamos ahí. No es de extrañar que pueda volver a jugar ahí”.



¿Cómo meterle mano al Burgos?

“Hay que tener paciencia según donde vayan a defender. El otro día jugaron de una forma diferente, defendieron más arriba. Según donde ellos quieran defender, hay que tener paciencia y sobre todo que no se te adelanten en el marcador. Porque no tienen ningún reparo en defender cerca de su área y lo hacen bien”.



Sobre el papel de Montoro

“Montoro ha estado en categorías superiores y se nota. Estuvo parado cuando yo llegué. He estado usando con Jimmy, Luismi y Mangel que están dando un fenecimiento extraordinario. Tiene que esperar el momento. Es un jugador de otro corte. Ahora mismo entrar en ese medio entro es complicado”

Sobre una posible renovación

"Estoy muy a gusto aquí. Es el único equipo que se acordó de mí cuando estaba sin entrenar y apostó por mí. Me parece un sitio con un futuro esperanzador y con las ideas claras. Estoy muy agradecido y muy contento. El primer paso lo tiene que dar el club. Cuando lo den, no tengo ningún problema en seguir aquí. Solo tengo palabras de agradecimiento. No depende de dos. En principio depende de uno nada más. Luego ya puede depender de dos".