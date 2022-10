Cervera sobre la acción del penalti: "A ver si algún día se ponen de acuerdo y dicen las cosas claras"

El Real Oviedo cayó en Vitoria, después de un partido en el que tenía amarrado el punto. Una acción dudosa en el último minuto acabó siendo penalti, que transformó al Alavés y dejó al Real Oviedo sin botín. Cervera se mostró contento con el equipo, pero no comprendía la acción de la pena máxima.

Tras el primer gol del Alavés, el Oviedo se quedó noqueado, pero poco a poco se fue recomponiendo, expresó Cervera en rueda de prensa: "Se ha ido igualando el partido. En la segunda parte hemos estado bien. Me ha gustado el equipo. Sin hacer mucho peligro pero me ha gustado. Cuando mejor estábamos hemos cometido varios errores que si no acaban en gol nadie se acuerda. Hay varias faltas. No estamos atentos. Y luego viene el penalti. No han sido superiores en la segunda parte. Lo hemos perdido en una falta y en un penalti".

Después de varias faltas y de varios "errores" como dijo Cervera, llegó esa última acción: "Todos tenemos que hacer de todo. Por más que pienso la última jugada... Luego el penalti... Si es como dicen, que primero le da en el muslo y luego en el brazo... Hace mucho he escuchado que después de rebote no hay mano. No ha ido ni a verla. Lo tendría muy claro. A ver si algún día se ponen de acuerdo y dicen las cosas claras".

El cambio llegó tras el descanso, cuando los azules tuvieron más el balón: "El equipo hizo lo mismo que en la primera pero tuvimos algo más de calma con el balón. Fuimos más hacia adelante. Nosotros no especulamos con el balón. Fuimos más hacia adelante".

La vía para la mejora la tiene clara el técnico: "El equipo me ha gustado. Me ha gustado la actitud, pero hay cosas que no me gustan nada. Y quitándolas seguro que mejoraremos. Más que poniendo algunas más".