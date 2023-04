Cervera: "No ha sido el partido más brillante, pero queríamos ganar"

Valoración del partido

"No ha sido un partido bonito. Ha habido bastantes imprecisiones. SAbíamos que no iba a ser fácil y el equipo ha jugado como otros partidos. Pero no hemos tenido la habilidad para sentenciarlo y les hemos dado opciones. No ha sido bueno, pero hay que estar contentos. Cuando nos toca proponer nos cuesta más. Hay que dar la enhorabuena a los jugadores, es un partido difícil de jugar. Estamos más cerca. A ver lo que hace el Málaga y ver la diferencia que queda".

Sobre el partido

"No ha sido un partido de muchas llegadas. Ninguno queríamos cometer errores. El gol vuelve a ser en un córner, que hacía tiempo que no nos pasaba. No hemos llegado mucho. No ha sido el partido más brillante. Estábamos para ganar. Hemos jugado otros partidos mejor pero no hemos ganado. Yo me voy a acordar de los tres puntos mucho tiempo, pero el partido se me olvidará rápido".

¿Le deja contento que el equipo no mostrara relajación?

"Es una cosa innata, llevar dos partidos ganados y alejarse y que venga la relajación. Pero yo les he dicho que los buenos son los que no se cansan de ganar".

¿Cómo está Costas?

"Costas está cargado, espero que no lesionado".

¿Qué le parece el partido de Sergi Enrich?

"Es un delantero de primera pero que va cumpliendo años y la energía o la velocidad de Primera le podría costar. Pero tiene destellos de Primera como han sido los dos goles que ha metido. Al primer toque sigue siendo de primera".

Primera vez en mucho tiempo que Camarasa juega 90 minutos...

"Ha estado bien. Es la primera vez que sale a un partido abierto y que sale a jugar el partido sin condicionantes. Juega a otra cosa. Ha estado bien y está muy contento, porque hace mucho que no juega 90 minutos. Da un salto de calidad. Tiene pausa que a nosotros nos falta. Estoy muy contento por él".