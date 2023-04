Cervera: "En Segunda, para conseguir el ascenso hay que hacer un proyecto"

Los resultados respaldan el buen momento del equipo...

“Veía al equipo bien, centrado. Y hacía lo que pensábamos que teníamos que hacer para ganar. Luego algún partido se escapaba… Hemos ganado merecidamente algunos partidos y hemos perdido otros. Estamos contentos”.

¿Los cambios tácticos dieron resultado en el juego del equipo?

“La sensación es que el equipo está más ligero y le cuesta menos con el balón. Y seguía siendo bueno defensivamente. Cuando hacemos un cambio miro la portería y seguimos siendo fiables. Y con el balón tenemos otra sensación. Vallejo y Sergi metieron gol y ahora tenemos la duda”.

¿Cambia mucho al equipo jugar con dos delanteros o con uno?

“Nos cambia por el tipo de puntas que tenemos. Nuestros puntas están allí, con los centrales. Y hay un espacio que nos ocupa el contrario que nos cuenta defender y que luego no aprovechamos para tenerla. Nos cambia el juego. Con dos puntas llegamos lo mismo que con uno”.

¿Le da rabia que se acabe la temporada tan pronto?

“Me da rabia la situación en la que estamos, pero no que se vaya a acabar. Esta liga tiene que acabar. Han pasado demasiadas cosas que ojalá no vuelvan a pasar. Hablo de lesiones y demás. Ojalá acabe de la mejor manera posible. Yo he visto competir al Ibiza y va a competir hasta en final. Como vayamos pensando que irá bien saldremos con un susto. Y luego siempre quedan partidos importantes. Todos se juegan algo, queda el derbi…”.

¿Mantiene el discurso de que todavía no está cerrada la permanencia?

“Yo creo que sí, que hay que sumar. Estamos diez puntos por encima pero pueden pasar muchas cosas. Sigo pensando que tenemos que pasar la línea de los 50 puntos”.

¿Es complicado esta semana hacer la alineación?

“Es la típica semana que va a estar mal haga lo que haga. Si pones los del último tramo del partido parece que lo anterior está mal y si pones con lo que empezaste parece que vas sobre seguro… Haga lo que haga va a estar mal, pero lo asumo”.

¿Baraja colocar a Camarasa en la posición de mediapunta?

“Es la posición para la que más o menos vino él y es en la que yo creo que mejor se desenvuelve. Puede encajar ahí. Pero esa posición tiene que estar cubierta con un punta, con un centrocampista llegado o con un jugador más desequilibrante”.

¿Qué opina de las palabras de Lucas Alcaraz diciendo que puede llevar al Real Oviedo más arriba?

“Es conocido, lleva mucho tiempo en el fútbol. Vemos el fútbol de una forma parecida. Nos gusta valorar las cosas que creemos importantes y las cosas que dan puntos. Se lo agradezco, pero el tema del ascenso en Segunda es muy difícil. No se puede hablar en dos minutos. Solo hay que mirar quiénes ascienden. Los que bajan o los que bajaron el año anterior. Salvo el Cádiz y algún equipo más, todos los ascendidos descendieron un año antes. Todo es crear un proyecto pensando que un día puede llegar. Dando bandazos no se llega a ningún sitio”.

¿Se ha avanzado en su renovación?

“No se ha avanzado. Tuve un almuerzo con gente del club y valoramos lo que ha sido este año y lo que pueden ser años posteriores. No hubo oferta. Valoramos porque nos llevamos bien. Charlamos pero no hubo nada en concreto. Espero que acabemos, que estemos tranquilos, no pensando en los 50 puntos. Que si los hacemos pronto alguno dirá que los de arriba están cerca… Cuando todo esté solucionado, sentarse y valorar”.

¿Le preocupa que el equipo pueda sentir relajación?

“Es un tema que me preocupa. Soy bastante veterano y he vivido situaciones como la que vamos a vivir muchas veces. Ahora hay mucha más información… Puede ser un motivo de distracción haber ganado dos seguidos, salir de una situación agobiante y viajar a un equipo que parece que está en mala situación. Un manotazo bien dado en un partido de estos, te espabila, esperemos que no sea el caso”.

¿Baraja retrasar a Sergi Enrich a la posición de mediapunta?

“Tuve la suerte de entrenarlo cuando tenía 20 años y jugaba incluso de banda. Ha sido un delantero de Prinera toda su vida. Por lo que sea está en Segunda ahora. Solo puede jugar en punta ahora. Porque en mediapunta de este equipo intentamos que corra 12 kilómetros. Eso sería perderlo como delantero”.