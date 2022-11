Cervera: "Seguimos teniendo algo de ansiedad por salir de abajo"

Se acerca un nuevo partido para el Real Oviedo. Los azules visitan a la Ponferradina y Cervera recupera algunos efectivos aunque pierde otros. Montoro y Aceves no estarán. El primero se une a la enfermería. El segundo, sancionado. Pomares, Borja Sánchez y Sergi Enrich sí estarán en la convocatoria. El técnico ha analizado la actualidad en la rueda de prensa previa al partido de El Toralín.

Estado de Pomares, Borja Sánchez y Sergi Enrich

“Ya tienen el alta. No van a ser titulares pero ya podemos contar con ellos. No 60 minutos, pero estamos contentos de que estén con nosotros”.

Qué puede aportar Borja Sánchez y en qué posición lo ve

“Ojalá pueda conseguir lo que veía cuando veía al Oviedo. Le decía a mi segundo que ese chaval... Es un jugador de pierna cambiada. Siempre es bueno tener alguno. Tiene mucha calidad. A nosotros, que espero que seamos un equipo rocoso y difícil de batir, nos hacen falta ese tipo de jugadores. Cuando llegué pregunté si jugaba mejor en banda o detrás del delantero. Me dijeron que muchos lo intentaron poner detrás del punta pero que no acaba de rendir tan bien como en la izquierda. Creo que lo pondré ahí”.

Sobre Marcelo Flores

“A Marcelo solo lo veo en la izquierda. Es donde mejor va a recibir, más resguardado. Más posibilidades tiene de uno contra uno. Piensa que por dentro puede jugar pero los entrenadores no solo pensamos en cuando se tiene la pelota”.

Los demás lesionados

“Koba, Mier, Miguelón, Montoro y Aceves. Aceves es un golpe. Lo hemos parado porque como no puede jugar. Si tuviese que jugar podría. Montoro parece que puede alargarse. Espero que no. Los otros tres va un poco para largo. Sobre todo Koba y Mier. Koba no me han dado muchas esperanzas de antes de Navidad. Montoro tiene una lesión en el aductor. Arrastraba molestias y en Torrelavega no lo cambié por eso. Tenía una molestia y más que una molestia, es una lesión”.

Factores de las lesiones

“No sabemos qué es. Muchos es en la zona del pubis y aductor. Me preocupa, estamos intentando corregirlo. No sé a qué se debe pero hay algún factor que hace que muchas lesiones sean ahí”.

Si agradece haber tenido un par de semanas para trabajar con el grupo

“Nos sirve para poder entrenar lo que queremos entrenar. Alta intensidad, conceptos que no son nuevos para ellos y darles la idea de lo que yo creo que es lo mejor. Cuanto más tiempo tienes, más se escucha y más se puede trabajar. Yo prefiero este tipo de semanas”.

Sobre Abel Bretones. Si le convenció de lateral izquierdo

“Muy bien en todo. Entrenando es un chaval estupendo. Tiene una zurda muy buena. Centra más fácil en la derecha que en la izquierda. Y en defensa lo hizo bien. Me ha sorprendido. Es un chico que puede jugar en varias posiciones y eso a un entrenador le viene muy bien”.

Sobre la Ponferradina

“Rival complicado. Juega bien con balón y tiene buena propuesta que hay que pararla. Pero sin embargo como más peligrosos son es al contraataque. Tiene los dos registros. Es un rival complicado. No sé si es un equipo que tiene ansiedad. Yo creo que nosotros la seguimos teniendo porque seguimos queriendo salir de ahí y no meternos en el lío si fallamos. Será un partido de dos equipos que quieren vivir un poco más tranquilos de lo que viven”.