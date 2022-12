Álvaro Cervera: "Sabemos dónde estamos y dónde queremos estar"

El Real Oviedo perdió en su visita a Ipurúa (1-0) con gol de Matheus Pereira tras un gol olímpico, en un fallo de Quentin Braat. El Eibar suma tres puntos y el Oviedo pierde por tercera vez como visitante en la 'era Cervera'. El técnico oviedista mostró sus impresiones ante los medios de comunicación al finalizar el choque.

Conclusiones de la derrota.

"Para nosotros son importantes todos los partidos. Sabemos en la posición en la que estamos y en la que queremos estar. Queremos ganar a todos. Sabemos que este es un gran rival en su casa y hemos perdido. Nuestro partido no es malo del todo. La primera parte ha sido buena y en la segunda ellos arriesgan más. No recuerdo situaciones donde hemos evitado un gol. La acción del gol pasa pocas veces pero, cuando pasa, te quita los puntos".

¿El partido da la vuelta con los cambios del Eibar?

"Cambia porque ponen dos puntas, que les dio más llegada, pero a nosotros nos debería dar más salidas. Se han acercado más en ese momento, pero no ha sido una preocupación de que Braat haya sido el mejor o las estén sacando de debajo de la portería. A nosotros con la pelota nos faltó un punto. Cuando hicieron los cambios fueron más gente arriba, pero no más peligrosos".

Entrada de Rodri Tarín por David Costas en el once.

"Rodri ha estado muy bien lidiando con Leschuk. David notó problemas de espalda y pensaba que si jugaba tendría que pedir el cambio. Mejor no arriesgar".

El gol del Eibar, ¿acierto ofensivo o fallo defensivo?

"Ese gol no es acierto en la vida. Nadie tira un córner a gol. Son cosas que pasan en el fútbol, pero un córner directo nunca es un acierto. Normalmente, esas acciones no pueden entrar. Hay veces que pasan estas cosas, que se cometen errores. Un gol directo de córner no tiene que entrar".

Qué buscaba con Jimmy por delante en el centro del campo en el tramo final.

"Con Viti por un lado y Borja por el otro, Jimmy podía quedar más libre para buscar las bandas y sacar centros. Tenemos un hándicap: llegamos a situaciones pero no metemos el balón en el área. Tenemos dos delanteros grandes, que rematan, y no terminamos de hacer daño. Tenemos que meternos en la cabeza que hay que buscar el área contraria, ahí pasan cosas. A Borja le quité en los últimos minutos para evitar una tarjeta".

Derbi contra el Sporting.

"No me ha dado tiempo. Pensaré en este de Eibar los dos próximos días. El derbi son tres puntos pero hay muchas emociones de por medio. Haremos lo posible por ganarlo".