Cervera: "El resultado es merecido. No podemos recibir tres goles"

El Real Oviedo cuajó uno de los peores partidos de la era Cervera. Los azules se vieron superados por el Andorra, y tan solo en algunas fases de la segunda parte minimizaron los daños. El técnico carbayón reconoció la superioridad local en sala de prensa.

Hizo énfasis Cervera en esa mala primera mitad, que marca claramente el partido: "La primera parte han sido muy superiores. Han sido mejores con la pelota y sin ella. Han sido muy superiores. En la segunda hemos hecho un pequeño cambio. No es que hayamos sido mejores, pero hemos tenido nuestros momentos. Hemos tenido alguna ocasión para empatar, pero ellos también para marcar. La victoria ha sido merecida. Ahora a buscar conclusiones de la superioridad del Andorra en la primera parte. Saber que no podemos recibir tres goles y otras tres ocasiones claras. No debemos ser así".

En cuanto a los motivos de esa superioridad, Cervera le daba méritos al Andorra: "Ellos lo han hecho bien. Han hecho lo que creíamos que iban a hacer pero lo han hecho bien y no conseguimos pararlos. Nos venían siempre por dentro o salían en el uno contra uno. No conseguíamos robar. Hemos hecho una modificación en la segunda y hemos tenido nuestras opciones. Pero la diferencia ya era insalvable".

Pese a reconocer la superioridad local, Cervera también fue autoctítico con el juego de su equipo, sobre todo en el aspecto defensivo de la primera mitad: "Juegan de una manera y tienen jugadores jóvenes y de mucha calidad. Juegan muy al pie, pero también se les puede poner en problemas. Lo hemos hecho en la segunda parte. Pero la ventaja era bastante grande. Hay cosas a mejorar, sobre todo sin balón. No puede haber tan poco robo y tanta facilidad. Partidos que salen mal, hay que tomar nota y aprender".