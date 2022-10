Cervera: "No pretendo gustar más o menos, lo que quiero es ganar”

“Nos hemos limitado a defender sin aprovechar los espacios que dejaban. Ha sido un partido muy complicado pero lo hemos ganado. No hemos jugado bien pero hemos conseguido ganar”.

“No. Ellos me tienen que conocer y yo les tengo que conocer. Hay muchas cosas que hacen que tenemos que simplificar y hay muchas cosas que todavía no tenemos mecanizadas. El tiempo será el que haga que aparezcan”.

“Sé que estaban viéndolo en una tablet y estaban diciendo que le da en la mano. Pero no lo he visto. Hay que meter la pelota en el área porque pasan muchas cosas que antes no se veían”.

“Lo que más me ha gustado es la predisposición. Todos tenían muchas ganas de ganar y mucho miedo de no poderlo hacer. Y lo que menos quizá eso, que no hemos sabido aprovechar la ventaja. Tenemos siete bajas, jugadores fuera de sitio… eso también aportará al equipo el día de mañana.

“Tranquilidad para trabajar. Hay que ver las imágenes, que las vean. Para que sepan que hemos hecho muchas cosas bien. Hemos defendido muy bien pero hemos atacado poco”.

“El fútbol es un juego que cada uno lo vemos a nuestra manera. Admiro la trayectoria de Mel. No quiero gustar. Mi trabajo es ganar. Se que tenemos que mejorar. Que guste más o menos a los demás no me quita el sueño ni un segundo. Tengo mi manera. Si los jugadores lo admiten y nos ponemos de acuerdo, bien. Lo importante es ganar”.

“He entrado en el mío. Se les oía contentos. Necesitaban. El jugador se expone a miles de personas y eso les pesa. Y en jugadas se nota. A alguno le escuché decir que lo necesitaba incluso para poder cenar fuera”.

“Ya sé el tipo de afición que es porque todo el mundo conoce a la afición del Oviedo. No hemos hecho un gran partido pero se han puesto en lo que sabemos. Imagino que esperan algo más y prometemos que lo vamos a intentar”.