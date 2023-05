Cervera: "Mi predisposición es quedarme en el Oviedo"

El Real Oviedo navega por el mejor momento de la temporada. Los azules apurarán las pocas opciones de Play Off que tienen, pero con la tranquilidad de tener la permanencia conseguida. Álvaro Cervera habla en la previa del partido ante el Zaragoza.

¿Qué ambiente se respira después de cuatro victorias?

"Estamos más contentos y tranquilos, aunque todavía quedan cuatro partidos que hay que jugarlos y, quieras o no, cuentan mucho para como se empieza la temporada que viene. Conseguimos el objetivo que nos ha tenido atenazados todo el año y ahora toca competir estos partidos. El mejor ejemplo es el último ante la Ponfe, perdiendo 0-2 al descanso y con la gente descontenta. La gente quiere que su equipo compita y que gane, por ello trabajamos".

¿Cómo buscará que el equipo no caiga en la relajación?

"He tomado la opción de estar tranquilos. En otras ocasiones sí que he metido mucha exigencia. Es complicado. No es que no diga nada, solo les recuerdo que el futbol sigue. Y el año que viene también, todo suma y todo resta".

¿Qué te gustaría ver estas últimas cuatro jornadas de Liga?

"Pues algunos jugadores que hay posibilidad de verlos el año que viene, que pueden o no pueden estar. Jugadores que no han tenido suficientes minutos… Por lo demás, competir".

¿Cómo ve a Manu Vallejo y a Sergi Enrich?

“Vallejo estará más contento porque ha metido cuatro goles y tres de ellos fueron para ponernos por delante y ganar el partido. Imagino que estará contento. A Vallejo solo no lo veo jugando, creo que seríamos fácilmente defendibles. Con Sergi solo quizá sí podríamos. Pero ahora merecen los dos jugar. Aunque defensivamente no somos tan fiables como me gustaría. Nos marcaron los tres últimos partidos”.

¿Ha hablado esta semana del derbi del próximo fin de semana?

“No he hablado para nada del derbi con nadie. Me lo han comentado por la calle, pero no he hablado para nada. Tenemos un partido el domingo. Luego ya vendrá una semana intensa”.

¿Cómo se encuentran Javi Mier y Borja Bastón?

“Javi Mier está en proceso de recuperación y Bastón está recuperado pero solo ha entrenado un día y medio. Borja está para corto plazo, Mier para medio. Si sigue entrenando estaría disponible para el derbi”.

Uno de esos jugadores a los que podría ver en los próximos partidos es Masca...

“Al club le he dicho que me parece un jugador interesante. Por condiciones no puede ser jugador del filial y hay que tomar una decisión. Tiene condiciones y posibilidades de explotar. Es rápido, tiene gol. Es ambicioso. Es interesante pero no lo hemos visto y hay que decidir. Lo tiene que hacer el club”.

¿Le condiciona mucho al Zaragoza la baja de Simeone?

“Yo creo que les condiciona. A cualquier entrenador que preguntes un jugador que le haya llamado la atención diría Simeone. Imagino que lo notarán, pero son cosas de fútbol”.

¿Le ha transmitido el club la necesidad de quedar lo más arriba posible para que influya en el tope salarial?

“No me lo han transmitido. Alguien lo ha comentado pero no me lo han dicho. Tampoco tengo yo mucha idea de eso. Entre otras cosas, por eso hay que seguir compitiendo”.

¿Ha habido novedades en su renovación?

“Hablé con mi agente y le dije que mi predisposición es quedarme en Oviedo. Que no voy a esperar. Si se puede llegar a un acuerdo que se haga. A partir de ahí, me centro en lo mío”.