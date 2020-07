Cervera: "Se ha perdido el factor campo"

"Hemos perdido la ventaja que teníamos porque hemos dejado de ganar. Desde la vuelta, solo hemos ganado un partido, con muchos empates. Si queremos seguir manteniendo la posición, tenemos que ganar". Así afronta Álvaro Cervera el partido contra el Real Oviedo.

El entrenador del Cádiz reconoce que su equipo está sufriendo en este regreso de la competición. "Los resultados, en su mayoría, no son los lógicos de una Liga normal. Se pierde mucho en casa, se gana fuera. No es como en una Liga normal en la que prima el conjunto. Ahora priman las individualidades, los goles a última hora. Es algo más raro de lo normal, pero es lo que hay; lo que hay que hacer es jugar e intentar ganar de una forma u otra", asegura.

Cervera lamenta haber perdido el apoyo del Carranza. "El factor campo viene dado por tu gente, por la gente que aprieta, apoya y anima, y eso se ha perdido. No estoy justificando nada por que el Cádiz no gane, pero el factor afición, que para nosotros es un plus en relación con los demás, se ha perdido y se nota mucho", afirma en la previa de la visita del Oviedo. Cervera también critica el uso del VAR: "Cada día lo hacen peor".