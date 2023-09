Cervera: "El partido nos refuerza y nos enseña a que tenemos que jugar a otra cosa"

Análisis del partido

Venir como veníamos, en mala dinámica de juego y de resultados aquí, es complicado. Si nos dicen que podíamos sacar un punto, lo das por bueno. Y viendo el partido te vas pensando que lo podíamos haber ganado. Hemos hecho una muy buena primera parte. En la segunda, con uno menos, no hemos querido arriesgar. Hemos seguido igual. En nuestra mente estaba que no nos llegara. En la menos peligrosa nos han llegado. Y hemos tenido nuestros acercamientos. Nos refuerza y nos enseña a que tenemos que jugar a otra cosa.

Sobre la expulsión de Colombatto

"¿Tú las has visto? ¿Qué te parece? ¿Y el penalti lo has visto? Es que yo no lo puedo decir. Tú no lo puedes decir. Yo pienso igual que tú, pero no lo voy a decir".

¿Hasta la expulsión es lo que buscas del equipo?

"Hemos hecho una modificación, hemos reforzado la defensa. Hemos visto que somos mejores defensivamente, porque tenemos más gente. Y en ataque no nos resta tanto. Hay que analizarlo. No vamos a salir siempre así, porque los equipos te conocen. Pero si queremos cambiar, tenemos que cambiar desde lo más fácil. Y es más fácil defender que atacar. Si queremos salir de ahí tenemos que hacerlo desde una buena defensa".

Se refuerza la defensa pero es el partido en el que el equipo más produjo en ataque

"No es por la gente, es por la forma de defender. Cuando defiendes bien, llegas mejor. Robas en sitios donde tienes sitios con posibilidad de contraataque".

¿Cómo esperas el derbi?

"Lo veo lejísimos todavía. Nostros lo veremos y ellos nos verán. A jugarlo. Es un partido más de emociones que de fútbol. A llevarlo con tranquilidad y cuando se vaya acercando, ponerse en sintonía".