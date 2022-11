Cervera: "Para mí es un partido más. No concibo ser entrenador sin ir a ganar"

El Real Oviedo visita el domingo a la Gimnástica de Torrelavega en Copa del Rey. Los azules buscarán avanzar, en una competición que no se le suele dar bien. Cervera pierde a Sergi Enrich, pero recupera a Sangalli. Borja Sánchez y Pomares ya tocaron balón, pero todavía es pronto para pensar en minutos. Koba, Miguelón y Javi Mier tampoco estarán en Cantabria. Álvaro Cervera ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al partido.

Experiencia personal en Copa



“Siempre he sido crítico con la Copa. No me gusta el sistema. Me gusta que en todas las competiciones tengan todos las mismas oportunidades. Este formato va un poco dirigido hacia los equipo pequeños pero adultera la competición. Para mí es un partido. Y no concibo ser entrenador sin ir a ganar. Todos los partidos vamos a salir a ganar. Es un equipo de otra categoría, hay jugadores que quizá quieres ver... Lo principal es ganar el partido”.

Si plantea cambios

Me gustaría ver a Jimmy, que estaba lesionado a Abel de lateral, que tenemos a Aceves sancionado.... Va a haber jugadores distintos.

¿Viene el parón en el mejor momento?

“Viene un parón pero tenemos un partido. Nos viene bien haber ganado. Ya empecé a ver en el campo jugadores que solo veía en el gimnasio y en el médico. Es buena noticia”.

Prueba sobre el sistema de tres centrales y carrileros

“Fue una cosa concreta al quedarnos con diez. Cuando acaba la primera parte tenemos una pequeña charla y planteamos las peores opciones. Que nos cansaran y encontrará espacios. La forma de que no los encontraran era meter gente por dentro y tener gente en el área. Salió bien, pero difícilmente me verás jugar con cinco a mí”

¿Incorporaciones mercado invernal en las bandas?

“Yo he dado mi opinión. Lo que creo que puede mejorar el equipo. Tenemos bandas buenas. ¿Quizá algún jugador de banda diferente a lo que tenemos? Puede ser. Pero no he hecho hincapié en las bandas. Lo he hecho en otra posición.

¿Buscará entonces un delantero?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Sí. Tenemos tres muy buenos delanteros pero muy parecidos. Y cuando tienes que cambiar el partido quizá buscas un jugador más fresco. Nos gustaría tener ese jugador más rápido o más desequilibrante”.

Sobre Marcelo Flores



“Entrena muy bien. Se ha quedado sin jugar. Me ha sorprendido lo bien que ha entrenado. Quiero verlo para ver cuál es su mejor posición dentro del equipo. Hay que buscarle una posición donde él sea bueno y el equipo no se resienta. Tiene muchas condiciones pero tenemos que buscarle el sitio. Y buscárselo pronto”.

Sobre la Gimnástica



“Hemos visto algo. Nuestro preparador físico es de Santander y conoce a algunos. Si igualas el partido con mucho córner o mucha falta… lo urdes perder. Si lo llevas como tú quieres, demostrando que eres una catabólica superior, lo sueles ganar. Hay condicionantes que no están a nuestro favor”.

Si jugará Lucas en el lateral derecho



“No tengo problema porque es domingo a domingo. No te voy a decir que va a jugar Lucas pero no tendría problema en ponerlo”.