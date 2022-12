Cervera: "Nunca me he acercado a un director deportivo o a un dueño para pedirle un fichaje"

Álvaro Cervera, técnico del Real Oviedo, ha comparecido en sala de prensa en la previa del choque de la jornada 19 de LaLiga SmartBank ante la Unión Deportiva Las Palmas.

Parte médico.

"Bajas seguras son Mier, Montoro, Luismi y Sangalli. Koba, Viti y Aceves vuelven, pero llevan tiempo sin competir"

Las Palmas.

"Son lo más parecido a un equipo de Primera ahora mismo. Tienen claro a lo que juegan y lo hacen bien. Es un muy buen equipo, muy difícil de contrarrestar. Esos equipos que juegan mucho con balón suelen sufrir en defensa, pero a ellos no les pasa. Es un rival muy complicado, por eso es el líder".

Problemas en el centro del campo.

"Tengo una idea de lo que podemos hacer, pero todavía estoy dándole vueltas".

El estilo de juego de Las Palmas.

"Me divierte mucho ver a esos equipos. Tienen muchas llegadas al área. Es el fútbol que otros entrenadores tienen en la cabeza. Yo seguramente no tengo el talento que tienen ellos para llevarlo a cabo. Eso no quiere decir que nos vayan a ganar, porque nosotros vamos con la intención de ganar. También hay otros entrenadores que hacen lo contrario y los valoro tanto como a ellos, porque los dos tipos de fútbol son igual de complicados aunque parezca que no".

¿Cuál es el plan de partido?

"Habrá momentos en los que tengamos que apretar arriba, que será lo que ellos quieren para tener espacios. No es un partido en el que vayamos a esperarles siempre. Habrá fases del partido y veremos. Si intentas quitarles la pelota cometes una terrible equivocación, bajo mi punto de vista. No les vas a ganar siendo mejor que ellos en lo que ellos son muy buenos, que es teniendo el balón. Tienes que ser mejor que ellos a lo que tú sabes jugar. Eso es lo que vamos a intentar".

Mercado de invierno.

"A lo que me pregunten, contesto. Nunca me he acercado a un director deportivo o a un presidente a decirle que quiero que me traigan a uno u otro. Si me preguntan diré lo que pienso de lo que hace falta. En salidas me cuesta un poco más porque no termino de conocer a todos los jugadores. Me imagino que se tendrá en cuenta mi opinión, pero hay más opiniones que la mía".

Mángel.

"Muy bien. Es un chico que puede jugar en varias posiciones. Les puede más la responsabilidad que otra cosa. Entrenan muy bien, pero luego juegan a no fallar. El tono se coge jugando y cogiendo confianza".

Leo Sequeira.

"He visto vídeos de él. Lo conozco porque ha venido estos días y ha estado con nosotros aquí. Lleva un mes parado. Ahora a entrenar, Le toca ponerse a tono, cuando me pregunten por él daré mi opinión. Es un jugador interesante: juega por las dos bandas y es rápido y potente".