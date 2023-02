Cervera: "Nos hemos vuelto sofisticados y han llegado las derrotas. Igual hay que volver a ser simples"

Sobre la recuperación de Bastón

"Cuando se lesionó nos dieron un plazo de dos semanas y en la anterior le hicieron una prueba y era bastante buena. Esta semana empezó con readaptadores y a finales entraría con nosotros. Que si queríamos podía estar disponible para estar convocado. Ha sido una sorpresa, echábamos mes y medio. Está disponible para ir convocado y para estar algunos minutos".

¿Mantienes la posibilidad de llevar a Masca?

"Lo tendré que despejar mañana pero si hay un contratiempo al principio del partido, lo normal es que no entre Borja. Así que mantendremos a Masca".

¿Tienen opciones Costas o Juanfran de entrar en la defensa? ¿Te planteas novedades en la línea defensiva?

Posibilidades tienen todos. La defensa nunca ha estado realmente mal para mi gusto. Pero cuando el equipo defiende bien, la defensa está muy bien. En el caso de Costas yo iría con un poco de precaución. Ya nos pasó una vez que lo metimos antes de tiempo".

¿Le trastoca la baja de Luismi?

"Es un jugador importante para nosotros, está entre los máximos recuperadores. Solemos ser un equipo recuperador. Sí trastoca, pero desde el lunes sé que no lo voy a tener e intento buscar alternativas. Es importante por su forma de jugar. Intentaré poner a alguien que pueda hacer la misma función".

¿Tiene opciones Sequeira de entrar al once?

"Todos tienen posibilidades de ser titular. Ahora mismo tengo tres o cuatro jugadores en duda. Pone muchas ganas en todo lo que hace, aunque el otro día bien no estuvimos ninguno".

¿Cómo ha llevado la semana?

"Lo que nos ha pasado es que hace un mes estábamos pretendiendo ganar para engancharnos arriba y ahora estamos intentando no perder para no caer abajo. Eso dentro de cualquier cabeza es un problema. ¿Por qué? Cada uno tiene su análisis. Éramos un equipo bastante simple. Que no llegaba mucho pero no le llegaban. Y de repente nos hemos vuelto en ser un equipo más sofisticado o querer ir a ganar los partidos de una manera que no sabes o no puedes y ahí han venido las derrotas. A lo mejor es que debemos volver a ser lo simples que éramos antes".

Jesús Martínez comentó a su llegada que hay cierta preocupación, ¿comparte esa visión?

"Claro que estoy preocupado, como tiene que estar todo el mundo que defiende este escudo. El equipo llevaba una racha muy buena y de repente ha dejado de ganar. Pero analizo más profundamente. Ha habido dos partidos muy malos. El que se preocupe más allá no le doy mucha importancia. El del Burgos y el de Cartagena. No me preocupa el partido del Villarreal B o el del Éibar. Es normal que haya preocupación por resultados, pero a mí me preocupan el del Burgos y el del Cartagena".

¿Qué rival espera y qué partido espera?

"Para mí es la revelación de la Liga. Por lo que hace y como lo hace. Es un equipo con muchas alternativas. Mete muchos goles y es capaz de sacar resultados en cualquier sitio. Sin grandes nombres. Bien entrenado y bien conjuntado. Es un equipo de los que hay que aprender. De buenos jugadores han hecho un gran equipo. Es el sitio donde mirarse".