Cervera: "El mensaje muy claro: solo saldremos de ahí abajo defendiendo bien nuestra portería"

Preocupación por las lesiones.

"Me preocupaba y me preocupa. Vamos mal en ese aspecto. Ha vuelto a caer algún jugador. Tenemos dos bajas más con respecto al último partido. Javi Mier no viaja seguro y Jimmy seguramente tampoco. Son bajas que afectan al equipo. Cuanto menos gente tenga es más débil".

¿Un buen resultado ante el Alavés puede dar tranquilidad?

"Nunca tendremos tranquilidad en el fútbol. Si ganas piensas que puedes ir para arriba y si no ganas miras para abajo. El Alavés, por el entrenador que tiene, saben cómo se juega en Segunda y por eso están arriba. Si se ponen por delante se nos hará cuesta arriba. Si no, tendremos nuestra oportunidad".

Dani Calvo, ¿cómo está?

"Dani va a viajar, pero vamos con precaución. Si lo tengo que utilizar lo utilizaré pero si no voy a intentar que no juegue. Tres partidos en una semana, pero nosotros no podemos rotar absolutamente nada. Miramos para hacer un once competitivo, no miramos los minutos ni si hay partido entre semana".

¿Cómo va la evolución en los entrenamientos?

"Los jugadores van conociéndome. La primera semana tenían los ojos clavados en mi mirada. Ahora ya van conociendo las cosas y estamos algo más distendidos. Entrenan muy bien, ponen muchas ganas, pero a veces estamos más tiempo del necesario explicando las cosas. Ahora tendríamos que estar haciendo una pretemporada y cometiendo errores para luego subsanarlos, pero no nos lo podemos permitir. Pasamos mucho tiempo y, a veces, cuando estudias media hora te acuerdas. Cuando estudias tres horas, no te acuerdas a veces de wlo que estudias la primera media hora. Eso nos pasa un poco".

¿Qué mensaje estás enviando en estas dos semanas?

"En el fútbol hay dos cosas: cuando la tienes y cuando no la tienes. Yo les he dado un mensaje muy claro: saldremos de ahí abajo manejando nuestra portería. De la otra manera también puedes salir, pero no somos un equipo goleador, llevamos seis goles. Defender es más fácil, para atacar necesitas unas aptitudes que no todo el mundo tiempo. A unos le irá bien porque están más acostumbrados y a otros les costará más. Nos tendremosque poner todos de acuerdo. No le voy a pedir a un central que salga jugando haciendo dos túneles, porque no lo puede hacer. Pero sí voy a pedirle a los delanteros que se peguen una carrera detrás de un jugador se la pegue porque lo pueden hacer. Ese mensaje creo que ha calado. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero espero que por mucho tiempo".

Ante la baja de Javi Mier, ¿barajas jugar con dos delanteros o con un mediapunta estilo Hugo Rama por detrás?

"Barajo jugar con dos delanteros o poner otro parecido a un delantero arriba. Javi Mier se mató a correr y apenas entró en juego con balón. Le dimos esas órdenes, pero tampoco queremos eso. Queremos que tenga más libertad".

¿Qué está pasando para tantas lesiones?

"Acabo de llegar. Si ahora que empiezo a entrenar veo que empiezan a caer preguntaré qué está pasando. Parto de la base que creo que es mala suerte. Hay equipos que se les caen cinco o seis y que luego haciendo lo mismo no se les cae nadie. Si perdemos un jugador cada semana porque le duele atrás o algo muscular, estamos haciendo algo mal seguro. Si es por golpes, no podemos hacer nada. Son siete bajas para este partido y eso es mucho, porque hace peor al equipo".

Canteranos con el primer equipo ante las bajas.

"Van a entrar unos cuantos chavales en la convocatoria porque el Vetusta juega el domingo".