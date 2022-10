Cervera: "Lo mejor que se podría decir de mí es que dentro de quince días el Oviedo sea reconocible"

¿Cómo está la enfermería?

"Hay alguno que sí y otros que no. David creo que va a estar. Ha entrenado desde el jueves. Ha estado parado pero se encuentra bien. Los otros están entrenando con nosotros pero no están para competir. Nos faltan Koba, Sangalli, Dani Calvo y Miguelón tampoco. Creo que me falta alguno (Borja). Pomares acaba de tener un problema y creemos que no va a poder estar tampoco".

Dijiste en tu presentación que te preocupaban las lesiones.

"Hay un problema de lesiones. En un equipo de futbol puede ser normal. Las lesiones en el fútbol sabes que te van a venir. Si estuviéramos todo el año con seis lesionados, tendríamos un problema. No es una cosa habitual y empieza a ser un problema".

¿Tienes decidido el once?

"Cada dos horas tengo un equipo distinto. Siempre estoy pensando en cómo puede ser el equipo, pero también pienso en el rival. Conozco al equipo desde la lejanía, no tengo ese conocimiento total, aunque sí tengo una idea de cómo vamos a jugar. Los hombres que voy a utilizar, ahí aún tengo alguna duda".

¿Has visto al Oviedo hasta la última jornada? ¿Qué problemas detectas?

"Sí, lo he visto. Como he visto a otros equipos. Hablar del equipo anterior es una falta de respeto para el entrenador que estaba antes. Yo busco una identidad, saber siempre a lo que jugamos. Que ellos crean a lo que jugamos. Si ellos no creen, el fútbol te llevará a donde te lleve. Lo que no podemos hacer es cambiar cada cuarto de hora de forma de jugar porque al final pierdes credibilidad, no es mi forma de ser".

¿Ha cambiado el estado "triste" de la plantilla esta semana?

"Sí, ha cambiado. Hay cariño y aprecio por las personas y cuesta. Ahora todo va avanzando y se ve mejor. Si tenemos la suerte de ganar partidos, avanzaremos más".

¿Nos podrías decir cómo va a jugar tu equipo?

"No".

¿Cómo se trabaja cuando un equipo está tan bajo moralmente?

"No puedo entrenar cosas que les aburran. Hemos intentado un entrenamiento dinámico para recuperar el ánimo. La palabra no es divertirse".

¿La idea va a ser siempre la misma?

"En la idea yo creo que sí, porque cada uno tiene su idea y su forma de jugar. Lo que no sé si es posible es que eso dé para ganar. Espero que la idea sí. Lo mejor que se podría decir de mí es que dentro de diez o quince días se reconozca al equipo como si fuera mío".

¿Qué opciones manejar para el equipo?

"No hago muchos movimientos. En la zona defensiva, que son los defensas y los mediocentros, no hago muchos movimientos. En el armazón no suelo hacer muchos cambios, sí cambio en la zona de arriba. Entiendo a los que hacen cambios, a algunos les va bien. Pero bajo mi punto de vista es darle demasiadas opciones al jugador para que acierte... pero también para que se equivoque".

¿Tienes claro el sistema?

"La diferencia va a estar en uno o dos puntas. No por tener un delantero más vamos a atacar más. Solo tenemos dos jugadores que pueden jugar a pierna cambiada que son Borja y Marcelo. En la derecha ya veremos".

El rival: Málaga CF

"El Málaga me parece una plantilla espectacular. Me parece una plantila muy buena. Es un equipo muy peligroso. Sé que está abajo, pero me gusta mucho la plantilla. Creo que tienen muy buena plantilla. ¿Qué partido espero? Con Pepe Mel, que trata bien el balón, imagino que querrán tener la posesión. Nosotros intentaremos que las ocasiones sean nuestras y no suyas, aunque el partido sea así".

¿Jugará algún futbolista del filial?

"No lo he pensado. Han entrenado con unos cuantos. Hasta esta tarde en la que me llamará el doctor, veré lo que pasará. Si veo que en algún puesto no tengo cambios, los llevaré. Solo por eso".