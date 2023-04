Cervera mantiene la tensión: "Tenemos 43 puntos y hay que llegar a 50"

Próximos partidos ante equipos de abajo

"Sé cuál es la exigencia de este club. Se puede pensar equivocadamente que somos muy superiores y tenemos que ganar fácil, pero eso no es así. Tenemos más dificultad en jugar bien o en dar mejores sensaciones contra estos equipos contra los que quizá tenemos que proponer algo más. Los partidos van a ser igual de complicados aunque dé la sensación en la clasificación de que no será así".

¿Ha encontrado el once tipo?

“Hemos ido cambiando alguna cosa con un poco de miedo por si no iba bien. Nosotros no jugamos bien en Las Palmas, pero teníamos que hacer ese partido para tener posibilidades de ganar. No salí tremendamente contento por el partido, sí por el resultado. Los datos nos dicen que corremos mucho y que el portero no entra mucho en acción. Y mantenemos la llegada que teníamos. Con eso nos tiene que dar para ganar”.

¿Cómo ve esta serie de tres partidos ante equipos de descenso?



“Los dos siguientes no los veo todavía. El del Lugo lo veo difícil. Viene dejando porterías a cero, es un equipo rápido arriba, con defensa de cinco. Siguen compitiendo. No sé si su idea sigue siendo salvarse, pero es un equipo que sigue compitiendo y es de los equipos con los que nos suele ser complicado. Que nadie espere que consigamos ganarles fácil y manejar con facilidad porque van últimos. Me gusta estos equipos que no dejan de competir”.

¿Con qué bajas cuenta?



“Tengo seis bajas. Tarín, Jimmy, Juanfran, Montoro, Bastón y Mier”.

¿Le deja satisfecho que dos jugadores de segunda línea protagonizaran el gol de Las Palmas?



“Somos un equipo que los registros goleadores de algunos jugadores no son habituales. Tienen otras cosas importantes y fundamentales pero su característica no es el gol. Y hay otros que cuando la tocan la meten. Estoy encantado que Borja metiera y que Viti tuviera la suerte de que un centro acabara en remate. Salió el otro día en el sitio más importante y en el momento más importante”.

¿Maneja dar continuidad a los tres centrales?



“Los tres centrales los utilizo muy poco. Lleva trabajo detrás que a mí me gusta mucho ser muy metódico en el trabajo. Cuando cambias mucho a veces no sabes lo que estás haciendo. No me gusta cambiar, me gusta que el jugador sepa lo que tiene que hacer. El otro día sí que veía que teníamos que cambiar porque sabíamos que podíamos generar problemas. No es la idea mantenerlo”.

El equipo tiene un debe en el Tartiere...



“Estamos en esta situación porque no ganamos en casa. Si hubiéramos sido capaces de ganar más en casa estaríamos hablando de otra cosa. Nuestro gran debe es no ganar en casa. Todos los equipos sus mejores datos están en casa seguro”.

¿Teme que con tres puntos más el equipo se relaje?



“Tenemos 43 y hay que llegar a 50. Tenemos que ganar dos y empatar otro como mínimo. No he bajado los brazos ni lo voy a hacer. El fútbol no se acaba este año, el fútbol sigue y todo suma. Y lo que no hagas, resta”.

¿Plantea descanso o rotaciones teniendo en cuenta las molestias de jugadores?

“Estamos en una situación especial. El que no entrena no juega. Hay jugadores que se les cuida para que puedan estar en partido, pero sí que es verdad que estamos en una situación especial. Si hay jugadores a los que se les puede dar cierto cariño se hará. Pero de una forma muy especial. El que entrena juega y el que no entrena no juega. La semana pasada teníamos nueve bajas. Si rompe alguno más ya son más”.