Cervera: "¿Las bajas? Hay que sacar adelante estos partidos porque llegará nuestro momento"

Bajas para Villarreal.

"Jimmy está en un proceso de recuperación por molestias que trae. Me dicen los médicos que hoy era el último día de molestia, que a partir de hoy debería de estar mejor. Mañana tenemos viaje largo y luego entrenar en campo artificial para jugar también el domingo. Lo mejor es esperar. ¿Bajas? Las mismas y se añade Viti. Ahora hago la lista pero tenemos siete u ocho bajas".

¿No cuentas con Viti?

"Ha venido a probar y se ha ido. Iré ahora a asegurarme, pero no".

¿Va a cambiar la forma de jugar del equipo por las bajas?

"La forma de jugar no, el dibujo no lo cambio mucho. Sí que habrá jugadores que hagan cosas anti naturales. Lo que les digo a ellos es que tenemos que salir de esta bien porque luego vendrá nuestro momento. Sacar ahora adelante los partidos para luego cuando estemos todos mejorar".

Te estás encontrando muchos problemas, ¿no?

"Todo va a contrarreloj. Si las cosas fuesen bien yo no estaría aquí. Es complicado las bajas y los partidos, pero hay que sacarlo adelante. Tenemos gente muy implicada con muchos minutos que no pone ninguna pega. Hay que sacarlo adelante".

Viste cosas que te gustaron ante el Alavés. ¿Pones el foco en eso?

"El fútbol tiene esto. Contra el Málaga el equipo no me gustó. El principal culpable soy yo porque pensaba que había que esperar y tendríamos nuestras oportunidades pero no las tuvimos. Sin embargo, contra el Alavés el equipo me gustó. No tuvimos grandes ocasiones pero el fúbtol es así. Siempre prefiero ganar, pero prefiero el partido que vi contra el Alavés que el que vi contra el Málaga".

¿Da tiempo a corregir cosas con partido entre semana?

"No son cosas de corregir, son cosas que van implicitas en el fútbol y que no deben de hacerse. No las voy a decir porque son cosas del ABC del fútbol. Si siguen pasando, pondré remedio por jugadores y no por decisiones. Vi algunas cosas que no me gustaron. Por ejemplo, el balón parado hay que corregirlo. ¿Tenemos tiempo? No. pero hay otras cosas que no es que se corrijan, es que no se hacen. El que las haga, lo tendrá difícil conmigo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Villarreal B.

"Es el equipo más goleador y más goleado de la categoría. Es ese partido. Que en 20 minutos no sepas donde estás del repaso que te han dado o que estés en partido. Son días aleatorios y tenemos que estar preparados para una cosa o la otra".

El balón parado, ¿te preocupa?

"Es una de las cosas de las que hablaba ants. Se dicen y no se puede hacer. Hay zonas del campo donde no se hacen faltas, y hacemos tres. Son pequeños detalles que vosotros no lo veis y el público no lo ve pero son cosas que tenemos que hacer".

¿Te da rabia no haber tenido tiempo para trabajar estas cosas?

"Me da rabia porque a todos nos gusta tener tiempo para trabajar. En el fútbol se corrije a través de los errores, y los errores ahora te cuestan puntos. Que te metan tres goles a balón parado no puede pasar. Si te pasa en pretemporada buscas la forma de que no pase, pero ahora te cuesta un partido. La jugada del gol del otro día son tres errores que no se ven, pero que pasaron. Lo ves y lo solucionas, pero ya nos ha pasado y nos ha costado puntos".