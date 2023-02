Cervera: "Hicimos un partido muy serio, bien jugado. Lo que no quiere decir que hayamos sido brillantes"

El Real Oviedo de Cervera consiguió la segunda victoria a domicilio. Con justicia, cuajó un partido completo en el que tuvo ocasiones para haber vencido por algo más de diferencia, pero en el que el técnico se queda, como explicó en la rueda de prensa posterior, con la solidez mostrada.

Valoración del partido

"Era un partido peligroso. Pese a la clasificación el Málaga tiene muy buenos juadores. Ellos están con entrenador nuevo que juega el primero en casa y nosotros veníamos de perder. Hicimos un partido muy serio. Quizá no brillante, pero muy serio. Hemos tenido tres o cuatro ocasiones bastante claras y ellos ninguna. Eso es un partido bien jugado. Lo que no quiere decir que hayamos sido brillantes".

Salida tras el descanso

"La clave ha estado en que les hacíamos jugar de una manera que quizá no querían. Buscábamos que atacaran por una zona que quizá no es la que mejor les va. El partido ha estado igualado, no ha habido un gran dominador. Las ocasiones han sido nuestras pero no hemos dominado. A raíz de la expulsión sí. Aun así ellos han sido valientes y han ido arriba. Pero no hemos sido capaces de sacar alguna contra y plantarnos delante del portero. Hay que ser más contundentes ahí".

Gol tras saque de banda

"Si me hubiesen hecho a mí me hubiera enfadado mucho. Como lo hemos hecho nosotros, veo que es un acierto mío. De un saque de banda conseguimos un centro claro y es un buen balón y Vallejo la mete. Me quedo con eso, pero con que Fran Sol, Rubén Castro o Lago Junior apenas nos han inquietado en el área".

Lesión de Bastón

"Se le empezó a cargar el sóleo. Yo creo que pidió el cambio antes de pedir lesión".

Posición de Vallejo

"Si a mí me dieran a elegir Vallejo es delantero. Y el que juegue con él tendría que hacerlo más retrasado. Pero tenemos a Bastón y a Sergi que son delanteros puros. Pero Vallejo no es mediapunta. Hace mucho desmarque de ruptura, va al espacio, que es donde a mí me gusta verlo y lo que nosotros necesitábamos".